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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

База Нацполіції налічує понад 200 тис. росіян, які вчиняли воєнні злочини в Україні – Нєбитов

Андрій Нєбитов

База Національної поліції налічує вже понад 200 тис. росіян, які вчиняли воєнні злочини в Україні.

Про це повідомив очільник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов.

За його словами, у Нацполіції створено підсистему Воєнний злочинець, куди всі підрозділи вносять дані щодо російських солдатів, які вчиняли злочини на території України.

– Загалом ця база вже налічує понад 200 тис. росіян, які зі зброєю у руках перетнули кордони України і вчиняли тут злочини. Як на мене, це дуже хороша база для слідчих СБУ та інших органів, що розслідують воєнні злочини, – сказав Нєбитов.

Він зазначив, що поліція Київщини внесла у відповідну підсистему дані про понад 5,6 тис. осіб.

Наразі у процесуальному порядку поліцейські Київської області встановили 21 військовослужбовця РФ, які вже притягаються до кримінальної відповідальності.

Андрій Нєбитов висловив переконання, що поступово всі російські злочинці будуть притягнуті до відповідальності.

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Фото: Андрій Нєбитов

Джерело: Укрінформ
Війна в Україні, Воєнні злочини, Нацполіція, Російська агресія
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