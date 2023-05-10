Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Дальність до 300 км і кілька модифікацій: що відомо про ракети ATACMS
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Закінчуються бойовики, а не снаряди: Череватий пояснив заяву Пригожина про “вихід із Бахмута”
Терміново
Усі дрони та ракети знищено: що відомо про атаку на Київ вночі 4 травня
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Били і утримували в антисанітарії. СБУ ідентифікувала трьох окупантів, які створили катівню на Миколаївщині

Били і утримували в антисанітарії. СБУ ідентифікувала трьох окупантів, які створили катівню на Миколаївщині
Фото: СБУ

СБУ ідентифікувала трьох осіб, причетних до масових знущань над мирними жителями тимчасово захоплених районів України.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зловмисниками є командир одного з полків терористичної організації “ДНР” і двоє його підлеглих.

Зазначено, що ще до початку повномасштабного вторгнення вони добровільно вступили до лав російських загарбників. Там фігуранти увійшли до складу окупаційних угруповань Південного військового округу ЗС РФ, де після 24 лютого минулого року брали участь у бойових діях на Півдні.

Під час захоплення частини Миколаївської області командира ворожого полку призначили “військовим комендантом” в одному із селищ Баштанського району. За його наказом росіяни викрадали місцевих жителів та застосовували до них численні тортури.

Били і утримували в антисанітарії. СБУ ідентифікувала трьох окупантів, які створили катівню на Миколаївщині
Били і утримували в антисанітарії. СБУ ідентифікувала трьох окупантів, які створили катівню на Миколаївщині
Били і утримували в антисанітарії. СБУ ідентифікувала трьох окупантів, які створили катівню на Миколаївщині
Били і утримували в антисанітарії. СБУ ідентифікувала трьох окупантів, які створили катівню на Миколаївщині
Били і утримували в антисанітарії. СБУ ідентифікувала трьох окупантів, які створили катівню на Миколаївщині
Били і утримували в антисанітарії. СБУ ідентифікувала трьох окупантів, які створили катівню на Миколаївщині

– Задокументовано, що зловмисники незаконно затримали чотирьох мешканців селища, серед яких були колишні військовослужбовці ЗСУ. Потім окупанти закрили потерпілих у холодному підсобному приміщенні та погребі без доступу до свіжого повітря. У застінках людей жорстоко били і тривалий час утримували в антисанітарних умовах, без води та їжі, – йдеться у повідомленні.

Таким чином загарбники намагались схилити потерпілих до співпраці та отримати інформацію про місця базування Сил оборони.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили трьом фігурантам про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
  • ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності.

Читайте також
Майже 60 депутатам Думи РФ загрожує довічне через визнання “Л/ДНР” – СБУ
Дума РФ

Джерело: СБУ
Війна в Україні, Миколаївська область, СБУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Дії запустили єВідновлення: як отримати кошти на ремонт житла, пошкодженого війною
Дія додаток
Дальність до 300 км і кілька модифікацій: що відомо про ракети ATACMS
ATACMS
Журналісти опублікували карту військових об’єктів РФ у тимчасово окупованому Криму
Крим, Гніздо ластівки замок
Зарано радіти – Ігнат про високі показники збиття російських ракет
Збита 9 травня над Києвом ракета
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 10.05.2023
карта бойових дій на 28.04.2023
Відео
Інтенсивність боїв на передовій зросла: до чого готуються ЗСУ

Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.

Костянтин Мельников
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (09.05.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (08.05.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 20:00 (08.05.2023)
випуск
Не здався ворогу ціною життя: історія бійця Нацгвардії, якого вбили в полоні
Полон
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь