Били і утримували в антисанітарії. СБУ ідентифікувала трьох окупантів, які створили катівню на Миколаївщині

СБУ ідентифікувала трьох осіб, причетних до масових знущань над мирними жителями тимчасово захоплених районів України.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зловмисниками є командир одного з полків терористичної організації “ДНР” і двоє його підлеглих.

Зазначено, що ще до початку повномасштабного вторгнення вони добровільно вступили до лав російських загарбників. Там фігуранти увійшли до складу окупаційних угруповань Південного військового округу ЗС РФ, де після 24 лютого минулого року брали участь у бойових діях на Півдні.

Під час захоплення частини Миколаївської області командира ворожого полку призначили “військовим комендантом” в одному із селищ Баштанського району. За його наказом росіяни викрадали місцевих жителів та застосовували до них численні тортури.

– Задокументовано, що зловмисники незаконно затримали чотирьох мешканців селища, серед яких були колишні військовослужбовці ЗСУ. Потім окупанти закрили потерпілих у холодному підсобному приміщенні та погребі без доступу до свіжого повітря. У застінках людей жорстоко били і тривалий час утримували в антисанітарних умовах, без води та їжі, – йдеться у повідомленні.

Таким чином загарбники намагались схилити потерпілих до співпраці та отримати інформацію про місця базування Сил оборони.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили трьом фігурантам про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності.

Джерело : СБУ

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