Експерт розповів, чи можна встановити ракети Storm Shadow на українські літаки
Британські ракети Storm Shadow, які Лондон може передати ЗСУ, використовуватимуть з українськими літаками.
Про це заявив військовий експерт Антон Міхненко в етері телемарафону Єдині новини.
Він зазначив, що питання стосовно оснащення наших літаків ракетами Storm Shadow обговорювалось ще торік.
– Наші літаки, наприклад Су-24М, можуть бути використані, щоб нести ці крилаті ракети. Чим цікава ця ракета, що в неї вносяться кординати і маршрут до вильоту. Тобто інформація зберігається на ракеті, а не на борту літака, тож є можливість її інтеграції в українську авіацію, – вказує експерт.
Міхненко зазначив, що у виробника Storm Shadow є досвід інтеграції цих ракет на різні літаки західного зразка, тому можна спробувати встановити їх і на українські літаки.
Він також нагадав, що раніше було адаптовано американські високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM для винищувачів МіГ-29 Повітряних сил ЗСУ.
The Washington Post повідомляло, що Велика Британія, ймовірно, готова надіслати Києву ракети з дальністю дії до 300 км.
Джерело: телемарафон
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