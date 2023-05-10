Експерт розповів, чи можна встановити ракети Storm Shadow на українські літаки

Британські ракети Storm Shadow, які Лондон може передати ЗСУ, використовуватимуть з українськими літаками.

Про це заявив військовий експерт Антон Міхненко в етері телемарафону Єдині новини.

Він зазначив, що питання стосовно оснащення наших літаків ракетами Storm Shadow обговорювалось ще торік.

– Наші літаки, наприклад Су-24М, можуть бути використані, щоб нести ці крилаті ракети. Чим цікава ця ракета, що в неї вносяться кординати і маршрут до вильоту. Тобто інформація зберігається на ракеті, а не на борту літака, тож є можливість її інтеграції в українську авіацію, – вказує експерт.

Міхненко зазначив, що у виробника Storm Shadow є досвід інтеграції цих ракет на різні літаки західного зразка, тому можна спробувати встановити їх і на українські літаки.

Він також нагадав, що раніше було адаптовано американські високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM для винищувачів МіГ-29 Повітряних сил ЗСУ.

The Washington Post повідомляло, що Велика Британія, ймовірно, готова надіслати Києву ракети з дальністю дії до 300 км.

Джерело: телемарафон

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