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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Експерт розповів, чи можна встановити ракети Storm Shadow на українські літаки

Експерт розповів, чи можна встановити ракети Storm Shadow на українські літаки

Британські ракети Storm Shadow, які Лондон може передати ЗСУ, використовуватимуть з українськими літаками.

Про це заявив військовий експерт Антон Міхненко в етері телемарафону Єдині новини.

Він зазначив, що питання стосовно оснащення наших літаків ракетами Storm Shadow обговорювалось ще торік.

– Наші літаки, наприклад Су-24М, можуть бути використані, щоб нести ці крилаті ракети. Чим цікава ця ракета, що в неї вносяться кординати і маршрут до вильоту. Тобто інформація зберігається на ракеті, а не на борту літака, тож є можливість її інтеграції в українську авіацію, – вказує експерт.

Міхненко зазначив, що у виробника Storm Shadow є досвід інтеграції цих ракет на різні літаки західного зразка, тому можна спробувати встановити їх і на українські літаки.

Він також нагадав, що раніше було адаптовано американські високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM для винищувачів МіГ-29 Повітряних сил ЗСУ.

The Washington Post повідомляло, що Велика Британія, ймовірно, готова надіслати Києву ракети з дальністю дії до 300 км. 

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Джерело: телемарафон

Велика Британія, Ракета, Україна
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