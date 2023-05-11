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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Французькі правоохоронці розпочали слідство щодо загибелі журналіста AFP в Україні

Французькі правоохоронці розпочали слідство щодо загибелі журналіста AFP в Україні

Французькі правоохоронці розпочали розслідування воєнних злочинів у зв’язку із загибеллю журналіста Agence France-Presse Армана Сольдена в Україні.

Про це повідомила антитерористична прокуратура Франції.

Зазначається, що 32-річний Арман Сольден загинув, коли він та його колеги з AFP потрапили під обстріл Градів у вівторок. Вони перебували разом з українськими військами біля Часів Яру на сході України.

Французьким розслідуванням займатиметься Центральний офіс по боротьбі зі злочинами проти людяності (OCLCH), слідчий підрозділ, що спеціалізується на злочинах проти людяності та злочинах на ґрунті ненависті. Він намагатиметься встановити точні обставини загибелі Сольдена, заявили в прокуратурі, пише видання.

За даними правозахисних груп, смерть Сольдена стала щонайменше 11-м випадком загибелі журналістів, операторів або водіїв медіа-команд з моменту вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року.

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Фото: soldinarman

Джерело: AFP
Війна в Україні, вбивство журналіста, Журналісти, Прокуратура, Франція
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