На Запоріжжі РФ заблокувала виплати зарплати робітникам окупаційних адміністрацій – ЦНС
Росія припинила виплати заробітної плати окупаційним адміністраціям на тимчасово захоплених територіях Запорізької області.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
– Заборгованість із заробітної плати у російській “військово-цивільній адміністрації” тимчасово окупованих територій Запорізької області становить уже від 1 до 2,5 місяця. Керівництво окупаційних адміністрацій стверджує, що гроші заблоковані у російському казначействі у зв’язку з бюрократичними перешкодами, – йдеться у повідомленні.
У ЦНС зазначають, що блокування коштів відбувається на рівні рішення у Москві. Росіяни вирішили не платити зарплати своїм “адміністраціям” через розвиток ситуації на фронті.
Нагадаємо, що люди, яких окупанти “евакуювали” з Токмака Запорізької області до Бердянська, скаржаться, що росіяни розмістили їх у жахливих побутових умовах, у приміщеннях без вікон, освітлення, теплої води та меблів.
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников