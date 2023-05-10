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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

На Запоріжжі РФ заблокувала виплати зарплати робітникам окупаційних адміністрацій – ЦНС

На Запоріжжі РФ заблокувала виплати зарплати робітникам окупаційних адміністрацій – ЦНС
Фото: УНІАН

Росія припинила виплати заробітної плати окупаційним адміністраціям на тимчасово захоплених територіях Запорізької області.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

– Заборгованість із заробітної плати у російській “військово-цивільній адміністрації” тимчасово окупованих територій Запорізької області становить уже від 1 до 2,5 місяця. Керівництво окупаційних адміністрацій стверджує, що гроші заблоковані у російському казначействі у зв’язку з бюрократичними перешкодами, – йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначають, що блокування коштів відбувається на рівні рішення у Москві. Росіяни вирішили не платити зарплати своїм “адміністраціям” через розвиток ситуації на фронті.

Нагадаємо, що люди, яких окупанти “евакуювали” з Токмака Запорізької області до Бердянська, скаржаться, що росіяни розмістили їх у жахливих побутових умовах, у приміщеннях без вікон, освітлення, теплої води та меблів.

Війна в Україні, Запорізька область, Заробітна плата
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