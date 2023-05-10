Немає води та світла: “евакуйовані” окупантами жителі Токмака скаржаться на жахливі умови

Серед “евакуйованих” з тимчасово захопленого Токмака Запорізької області жителів до Бердянська зростає невдоволення.

Про це повідомив Генеральний штаб.

– Зокрема, люди скаржаться, що росіяни розмістили їх у жахливих побутових умовах, в приміщеннях без вікон, освітлення, теплої води та меблів. Також, окупанти заборонили на невизначений термін “евакуйованим” громадянам повертатися назад до міста Токмак, – йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що окупанти під приводом евакуації мирних жителів продовжують вивозити награбоване майно з прифронтових населених пунктів Запорізької області.

Так, в Енергодарі, рашисти повністю розграбували усі міські медичні установи, все медичне обладнання міста вивезено до тимчасово окупованого Сімферополя АР Крим. Також повністю розграбовані усі підприємства, які розташовані у промисловій зоні поблизу Запорізької атомної електростанції.

Джерело : УНІАН

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