Немає води та світла: “евакуйовані” окупантами жителі Токмака скаржаться на жахливі умови
Серед “евакуйованих” з тимчасово захопленого Токмака Запорізької області жителів до Бердянська зростає невдоволення.
Про це повідомив Генеральний штаб.
– Зокрема, люди скаржаться, що росіяни розмістили їх у жахливих побутових умовах, в приміщеннях без вікон, освітлення, теплої води та меблів. Також, окупанти заборонили на невизначений термін “евакуйованим” громадянам повертатися назад до міста Токмак, – йдеться у повідомленні.
Крім того, зазначається, що окупанти під приводом евакуації мирних жителів продовжують вивозити награбоване майно з прифронтових населених пунктів Запорізької області.
Так, в Енергодарі, рашисти повністю розграбували усі міські медичні установи, все медичне обладнання міста вивезено до тимчасово окупованого Сімферополя АР Крим. Також повністю розграбовані усі підприємства, які розташовані у промисловій зоні поблизу Запорізької атомної електростанції.
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников