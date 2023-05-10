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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Окупантам гаряче: на Запоріжжі одразу на трьох напрямках лунають вибухи

Вибух
Фото: Depositphotos

На Запорізькому напрямку гучно.

Місцеві мешканці повідомляють про звуки вибухів поблизу Василівки, Михайлівки та Токмаку.

– На Запорізькому напрямку окупантам гаряче. Чекаємо на подробиці від Генштабу, – написав у Telegram міський голова Іван Федоров.

Раніше повідомлялось, що у Токмаку російські загарбники продовжують примусову евакуацію населення до окупованого Бердянська. А у Генштабі зазначали, що на захоплених територіях Запорізької області окупанти передусім проводять “евакуацію” місцевих жителів, які отримали російський паспорт.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 441-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Іван Федоров, Війна в Україні, Вибух, Запорізька область
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Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.

Костянтин Мельников
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