Окупантам гаряче: на Запоріжжі одразу на трьох напрямках лунають вибухи

На Запорізькому напрямку гучно.

Місцеві мешканці повідомляють про звуки вибухів поблизу Василівки, Михайлівки та Токмаку.

– На Запорізькому напрямку окупантам гаряче. Чекаємо на подробиці від Генштабу, – написав у Telegram міський голова Іван Федоров.

Раніше повідомлялось, що у Токмаку російські загарбники продовжують примусову евакуацію населення до окупованого Бердянська. А у Генштабі зазначали, що на захоплених територіях Запорізької області окупанти передусім проводять “евакуацію” місцевих жителів, які отримали російський паспорт.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 441-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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