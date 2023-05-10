РФ не цікавить ефективність ударів – ISW про ракетну атаку проти 9 травня
Російські війська більше зосереджені на підтримуванні серії регулярних ракетних ударів, ніж на їхній ефективності.
Такого висновку дійшли експерти Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши ракетну атаку РФ вночі проти 9 травня.
Тоді росіяни випустили по українських населених пунктах вісім ракет типу Калібр та 17 ракет Х-101/Х-555.
Усі, крім двох ракет повітряного базування, українська протиповітряна оборона збила.
Ще трьома ракетами типу С-300 окупанти атакували об’єкти цивільної інфраструктури в Краматорську та Костянтинівці Донецької області.
Після цього Міноборони Росії відзвітувало, що війська РФ “завдали концентрованого удару по українських пунктах тимчасової дислокації та складах боєприпасів, успішно уразивши всі цілі”.
В Інституті вивчення війни вважають, що після невдалих обстрілів критичної інфраструктури України у Росії вирішили продовжувати ракетні удари в меншому масштабі, аби лише вони були регулярними, нехай і неефективними.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 441-шу добу.
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Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников