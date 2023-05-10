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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

РФ не цікавить ефективність ударів – ISW про ракетну атаку проти 9 травня

Обстріл Києва 9 травня 2023
Фото: МВС

Російські війська більше зосереджені на підтримуванні серії регулярних ракетних ударів, ніж на їхній ефективності.

Такого висновку дійшли експерти Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши ракетну атаку РФ вночі проти 9 травня.

Тоді росіяни випустили по українських населених пунктах вісім ракет типу Калібр та 17 ракет Х-101/Х-555.

Усі, крім двох ракет повітряного базування, українська протиповітряна оборона збила.

Ще трьома ракетами типу С-300 окупанти атакували об’єкти цивільної інфраструктури в Краматорську та Костянтинівці Донецької області.

Після цього Міноборони Росії відзвітувало, що війська РФ “завдали концентрованого удару по українських пунктах тимчасової дислокації та складах боєприпасів, успішно уразивши всі цілі”.

В Інституті вивчення війни вважають, що після невдалих обстрілів критичної інфраструктури України у Росії вирішили продовжувати ракетні удари в меншому масштабі, аби лише вони були регулярними, нехай і неефективними.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 441-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ISW
Війна в Україні, Ракета, Ракетні удари Росії, Російська агресія, РФ
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