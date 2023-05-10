РФ створила “значні оборонні рубежі” для відбиття контрнаступу ЗСУ – Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав не недооцінювати сили російської армії в Україні.
За його словами, окупанти створили “значні оборонні рубежі” для відбиття контрнаступу ЗСУ.
– Ми ніколи не повинні недооцінювати росіян. Лінія фронту була статична довгий час, російські сили змогли створити значні оборонні рубежі для відбиття запланованого контрнаступу ЗСУ, – сказав Столтенберг в інтерв’ю CNN.
Нещодавно Столтенберг повідомив, що країни НАТО вже поставили Україні 98% обіцяної допомоги.
Йдеться про 1 550 бронемашин, 230 танків, мобільні супутникові системи та величезні обсяги боєприпасів та амуніції.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 441-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников