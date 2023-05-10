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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

РФ створила “значні оборонні рубежі” для відбиття контрнаступу ЗСУ – Столтенберг

Єнс Столтенберг
Фото: Depositphotos

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав не недооцінювати сили російської армії в Україні.

За його словами, окупанти створили “значні оборонні рубежі” для відбиття контрнаступу ЗСУ.

– Ми ніколи не повинні недооцінювати росіян. Лінія фронту була статична довгий час, російські сили змогли створити значні оборонні рубежі для відбиття запланованого контрнаступу ЗСУ, – сказав Столтенберг в інтерв’ю CNN.

Нещодавно Столтенберг повідомив, що країни НАТО вже поставили Україні 98% обіцяної допомоги.

Йдеться про 1 550 бронемашин, 230 танків, мобільні супутникові системи та величезні обсяги боєприпасів та амуніції.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 441-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Єнс Столтенберг, Війна в Україні, НАТО, Російська агресія
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