Рішення вже на робочому рівні: Зеленський анонсував нові оборонні пакети для України

Україна очікує від держав-партнерів нові оборонні пакети.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні за підсумками 10 травня.

Він повідомив, що міжнародний блок України дуже активно і в деталях працює з партнерами заради нових оборонних пакетів для України.

– Нові рішення – вже на робочому рівні. Більше захисту для нашого неба, більше можливостей для нашої оборони та руху на землі. Провів сьогодні кілька нарад, де ми все це обговорювали. І очікуємо вже найближчим часом відповідних кроків від партнерів, – сказав він.

Володимир Зеленський додав, що кожен день присутності окупанта на території України є спокусою для нього думати, ніби йому щось вдасться.

– Нічого йому не вдасться! Маємо повернути свободу, безпеку і Європу на всю українську землю – на всю європейську землю. Ми це зробимо! Не залишимо ворогу жодного клаптика нашої землі – ніде тиранія не пануватиме, – сказав він.

Президент України подякував лідерам-партнерам та усім державам-партнерам, хто допомагає Україні зміцнювати силу й робити українську оборону ще активнішою.

Глава держави додав, що мав сьогодні нараду з урядовцями щодо програм відновлення української території та життя після бойових дій і війни загалом.

– Ми опрацьовуємо всі аспекти відновлення, і кожен із них – у новому безпековому форматі. Економіка та промисловість, ОПК, енергетика, інфраструктура, освітня галузь, соціальна сфера, медицина, зокрема реабілітаційний компонент… Усе те, що має бути побудовано, те, у що готовий інвестувати світ, те, що дасть Україні й українцям надійний захист і впевнений розвиток нашого соціального капіталу, – сказав він.

Зеленський нагадав, що протягом травня планується доопрацювати конкретні пункти зазначених державних програм, і вже в червні очікується вихід на “практичну роботу з партнерами” щодо встановлених планів. Це стосуватиметься як відбудови критичних систем, так і “стратегічної трансформації” України.

– Упевнений, наш проєкт відбудови дасть поштовх для розвитку щонайменше усьому нашому регіону – услід за Україною, та всім нашим партнерам, хто буде співпрацювати з Україною. Саме тут, в Україні, світ бачитиме, на що здатна Європа. Тут, у нас, в Україні, буде максимум Європи у Європі – максимум можливого з того, на що здатні європейські цінності, на що здатна європейська та глобальна співпраця, – сказав він.

Український лідер каже, що Україна крок за кроком реалізовує програми з відновлення держави.

– Зокрема, сьогодні запрацював державний сервіс єВідновлення. Це підтримка людей, які потребують ремонту будинків або квартир після пошкоджень війною. Уже за цей день маємо значну кількість заявок у Дії. Загалом ідеться про сотні тисяч пошкоджених об’єктів. Причому ми маємо відпрацювати це завдання й щодо тих наших людей, хто зміг своїми силами відновити пошкоджене житло. Рівність у допомозі – це дуже важливо, і відповідний алгоритм потрібен, – сказав він.

Президент додав, що наступним кроком очікується відшкодування за втрачене житло.

Володимир Зеленський також розповів, що мав розмову з українськими командувачами та керівниками розвідки.

– Ситуація на передовій – очевидний перший пріоритет, – сказав він.

Глава держави також повідомив, що підписав нові укази про відзначення захисників України державними нагородами. Туди увійшли воїни з таких підрозділів, як зокрема, 10 окрема гірсько-штурмова бригада, 14, 28, 53, 59 й 72 окремі механізовані бригади. 3 окрема штурмова бригада, 27 реактивна артилерійська бригада, 112 окрема бригада ТрО, 67 окремий стрілецький батальйон, 65 військовий мобільний госпіталь.

Зеленський зазначив, що йдеться про нагороди для воїнів із Лиманського напрямку, Бахмута, Часового Яру, Авдіївського та Шахтарського напрямків.

Загалом, указами президента були відзначені 266 захисників і захисниць України.

Джерело : Офіс президента

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