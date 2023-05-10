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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Санкції досі діяли в обмеженому режимі. РФ вдалося налагодити виробництво зброї – експерт

Санкції досі діяли в обмеженому режимі. РФ вдалося налагодити виробництво зброї – експерт
Фото: Depositphotos

Росії вдалося налагодити виробництво в умовах західних санкцій, вважає директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак. Це він сказав в інтерв’ю агентству Укрінформ.

За його словами, за певними позиціями РФ навіть збільшує кількість виробництва, але в неї зростають критичні дефіцити різноманітних комплектуючих. Йдеться про двигуни ВК-2500, мікрочипи, підшипники, каучук.

— Тепер усе залежатиме від того, наскільки міжнародна спільнота зможе створити систему міжнародного контролю дотримання за санкціями. Це дуже-дуже важливо! І фактично зараз весь світ постав перед такою дилемою – а чи можна взагалі санкції запроваджувати і дотримуватись, чи можна це робити чи ні, – сказав він.

Бедрак підкреслив, що санкції досі діяли в обмеженому режимі, хоча з’явились і потужні сигнали, що вони таки діють. Нещодавно РФ засекретила падіння видобутку нафти, що означає, що санкції таки діють в усіх сферах.

У 2023 році експерти прогнозують падіння видобутку нафти на 24%. Експерт наголосив, що цей момент для нас важливий, адже нафта та газ давали змогу Росії купувати зброю.

Він також припустив, що Росія може взятися за країни, з якими раніше торгувала, такі як М’янма та країни Африки.

— З таких країн Росія бере стару техніку: наприклад, у Білорусі вона вже на 70% спустошила всі сховища, склади боєприпасів, техніки – все вигребла. Але якщо говорити про нову техніку, то ось ще один приклад – Курганмашзавод у Росії фактично визнав, що не може виробляти БМП-2 і пропонує начебто нову техніку, легкий 18-тонний танк Спрут зі 125 мм гарматою, – розповідає Бедрак.

Він додав, що фахівці, які це проаналізували, кажуть, що це фактично важка БМП, щось між танком і БМП. Вона незахищеною, має алюмінієву броню – фактично, таку ж броню, як БМП-3, які дуже легко палили українські захисники простими гранатометами старого зразка.

Як кажуть фахівці, зауважив він, якщо така машина стикається з чимось, більш потужним, ніж крупнокаліберний кулемет, то вона може бути легко виведена з ладу.

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Джерело: Укрінформ
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