Санкції досі діяли в обмеженому режимі. РФ вдалося налагодити виробництво зброї – експерт
Росії вдалося налагодити виробництво в умовах західних санкцій, вважає директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак. Це він сказав в інтерв’ю агентству Укрінформ.
За його словами, за певними позиціями РФ навіть збільшує кількість виробництва, але в неї зростають критичні дефіцити різноманітних комплектуючих. Йдеться про двигуни ВК-2500, мікрочипи, підшипники, каучук.
— Тепер усе залежатиме від того, наскільки міжнародна спільнота зможе створити систему міжнародного контролю дотримання за санкціями. Це дуже-дуже важливо! І фактично зараз весь світ постав перед такою дилемою – а чи можна взагалі санкції запроваджувати і дотримуватись, чи можна це робити чи ні, – сказав він.
Бедрак підкреслив, що санкції досі діяли в обмеженому режимі, хоча з’явились і потужні сигнали, що вони таки діють. Нещодавно РФ засекретила падіння видобутку нафти, що означає, що санкції таки діють в усіх сферах.
У 2023 році експерти прогнозують падіння видобутку нафти на 24%. Експерт наголосив, що цей момент для нас важливий, адже нафта та газ давали змогу Росії купувати зброю.
Він також припустив, що Росія може взятися за країни, з якими раніше торгувала, такі як М’янма та країни Африки.
— З таких країн Росія бере стару техніку: наприклад, у Білорусі вона вже на 70% спустошила всі сховища, склади боєприпасів, техніки – все вигребла. Але якщо говорити про нову техніку, то ось ще один приклад – Курганмашзавод у Росії фактично визнав, що не може виробляти БМП-2 і пропонує начебто нову техніку, легкий 18-тонний танк Спрут зі 125 мм гарматою, – розповідає Бедрак.
Він додав, що фахівці, які це проаналізували, кажуть, що це фактично важка БМП, щось між танком і БМП. Вона незахищеною, має алюмінієву броню – фактично, таку ж броню, як БМП-3, які дуже легко палили українські захисники простими гранатометами старого зразка.
Як кажуть фахівці, зауважив він, якщо така машина стикається з чимось, більш потужним, ніж крупнокаліберний кулемет, то вона може бути легко виведена з ладу.
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников