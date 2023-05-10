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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

США не надаватимуть Україні далекобійні ракети у разі відповідного рішення Британії – ЗМІ

ракета ATACMS
Фото: Getty Images

Адміністрація президента США Джо Байдена не планує відправляти ракети дальнього радіусу дії Україні, оскільки така поставка запланована Великою Британією.

Про це пише Politico.

Зазначено, що Лондон має намір відправити Україні ракети з дальністю дії 300 км. Це така ж дальність, як і у армійської тактичної ракетної системи, відомої як ATACMS, яку Вашингтон раніше відмовився передати Києву.

Один з американських чиновників заявив, що “наша політика щодо ATACMS не змінилася”. Натомість він запевнив, що США продовжуватимуть надавати засоби протиповітряної оборони, такі як Patriot, боєприпаси і бронетехніку.

– Ймовірність того, що британські ракети будуть направлені в Україну, змусила команду президента Джо Байдена зітхнути з полегшенням, за словами багатьох американських чиновників, які говорили з виданням NatSec Daily. Вони сподіваються, що це змусить замовкнути критиків, які хочуть, щоб США відправили Україні ATACMS, – пише видання.

Раніше The Washington Post повідомило, що Велика Британія, ймовірно, готова надіслати Києву ракети з дальністю дії до 300 км.

Так, в оголошенні про закупівлі, опублікованому 2 травня Міжнародним фондом підтримки України (IFU), куди входить група країн північної Європи, Міноборони Великої Британії попросило “висловити зацікавленість” у наданні ударних засобів з дальністю дії до 300 км.

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Джерело: Politico
Велика Британія, Ракета, США, Україна
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