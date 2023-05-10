Вночі ймовірні заморозки. Якою буде погода 11 травня
Найближчої ночі у багатьох областях України ймовірні заморозки.
11 травня вдень температура повітря становитиме +13…+16 градусів, у Карпатах та на крайньому сході +9…+11 градусів.
Вночі 11 травня дощів в Україні не передбачається, буде сухо та ясно.
У східних областях, місцями у центральних та на півночі хмарність і вологість збільшаться, місцями пройдуть невеликі, на сході помірні дощі. У південній частині та на заході – без істотних опадів.
У Києві 11 травня вночі – ясно, завтра вдень періодичні хмари, без істотних опадів, але в окремих районах є можливість невеликого дощу. Температура повітря вночі +5 градусів, завтра вдень +15 градусів.
Завершення тижня: п’ятниця, субота, неділя – відзначиться припиненням заморозків та відчутним потеплінням у денні години. Температура повітря цими вихідними підвищиться нарешті в більшості областей України і становитиме +17…+22 градуси.
Джерело: Наталка Діденко
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников