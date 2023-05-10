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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Вночі ймовірні заморозки. Якою буде погода 11 травня

погода, весна
Фото: Pixabay

Найближчої ночі у багатьох областях України ймовірні заморозки.

11 травня вдень температура повітря становитиме +13…+16 градусів, у Карпатах та на крайньому сході +9…+11 градусів.

Вночі 11 травня дощів в Україні не передбачається, буде сухо та ясно.

У східних областях, місцями у центральних та на півночі хмарність і вологість збільшаться, місцями пройдуть невеликі, на сході помірні дощі. У південній частині та на заході – без істотних опадів.

У Києві 11 травня вночі – ясно, завтра вдень періодичні хмари, без істотних опадів, але в окремих районах є можливість невеликого дощу. Температура повітря вночі +5 градусів, завтра вдень +15 градусів.

погода

Фото: Наталка Діденко

Завершення тижня: п’ятниця, субота, неділя – відзначиться припиненням заморозків та відчутним потеплінням у денні години. Температура повітря цими вихідними підвищиться нарешті в більшості областей України і становитиме +17…+22 градуси.

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Джерело: Наталка Діденко

Наталка Діденко, Погода, Погода в Киеве, Погода в Україні, Прогноз погоди
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