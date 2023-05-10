Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Дальність до 300 км і кілька модифікацій: що відомо про ракети ATACMS
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Закінчуються бойовики, а не снаряди: Череватий пояснив заяву Пригожина про “вихід із Бахмута”
Терміново
Усі дрони та ракети знищено: що відомо про атаку на Київ вночі 4 травня
Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Зарано радіти – Ігнат про високі показники збиття російських ракет

Збита 9 травня над Києвом ракета
Фото: МВС

Високий показник збиття ворожих цілей під час останніх обстрілів України не можна вважати стійкою тенденцією.

Так досить обережно про результати українських військових відгукується речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

За його словами, навіть попри те, що під час останніх масованих ракетних обстрілів показник збиття був понад 90%, наступного разу результат може становити 30 чи 40%.

Адже все залежатиме від того, що та куди запускатимуть росіяни і чи будуть там потрібні засоби.

Наприклад, днями на Півдні одного разу пройшли всі чотири запущені російські крилаті ракети, а вночі проти 9 травня сили протиповітряної оборони змогли збити всі вісім.

– Наполегливою та важкою роботою військові набули значного досвіду, вдосконалюються мобільні вогневі групи, збільшується наявність та номенклатура західного озброєння.

Але дуже радіти зарано, тому що ми отримали замало допомоги від Заходу для роботи проти повітряних цілей, – наголошує Юрій Ігнат.

Тож, наголошує речник Повітряних сил, щоб захистити всю Україну, потрібно ще багато сучасних систем.

Зауважимо, що вночі проти 9 травня українські захисники збили 23 із 25 крилатих ракет (92% збиття), 8 травня – усі 35 дронів-камікадзе типу Shahed (100% збиття), 1 травня – 15 із 18 ракет (83% збиття), а 28 квітня – 21 із 23 ракет (91% збиття).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 441-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: BBC Україна
Війна в Україні, Повітряні сили України, Ракета, Ракетні удари Росії, Російська агресія, РФ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Дії запустили єВідновлення: як отримати кошти на ремонт житла, пошкодженого війною
Дія додаток
Дальність до 300 км і кілька модифікацій: що відомо про ракети ATACMS
ATACMS
Журналісти опублікували карту військових об’єктів РФ у тимчасово окупованому Криму
Крим, Гніздо ластівки замок
Били і утримували в антисанітарії. СБУ ідентифікувала трьох окупантів, які створили катівню на Миколаївщині
Зарано радіти – Ігнат про високі показники збиття російських ракет
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 10.05.2023
карта бойових дій на 28.04.2023
Відео
Інтенсивність боїв на передовій зросла: до чого готуються ЗСУ

Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.

Костянтин Мельников
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (09.05.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (08.05.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 20:00 (08.05.2023)
випуск
Не здався ворогу ціною життя: історія бійця Нацгвардії, якого вбили в полоні
Полон
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь