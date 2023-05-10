Зарано радіти – Ігнат про високі показники збиття російських ракет

Високий показник збиття ворожих цілей під час останніх обстрілів України не можна вважати стійкою тенденцією.

Так досить обережно про результати українських військових відгукується речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

За його словами, навіть попри те, що під час останніх масованих ракетних обстрілів показник збиття був понад 90%, наступного разу результат може становити 30 чи 40%.

Адже все залежатиме від того, що та куди запускатимуть росіяни і чи будуть там потрібні засоби.

Наприклад, днями на Півдні одного разу пройшли всі чотири запущені російські крилаті ракети, а вночі проти 9 травня сили протиповітряної оборони змогли збити всі вісім.

– Наполегливою та важкою роботою військові набули значного досвіду, вдосконалюються мобільні вогневі групи, збільшується наявність та номенклатура західного озброєння. Але дуже радіти зарано, тому що ми отримали замало допомоги від Заходу для роботи проти повітряних цілей, – наголошує Юрій Ігнат.

Тож, наголошує речник Повітряних сил, щоб захистити всю Україну, потрібно ще багато сучасних систем.

Зауважимо, що вночі проти 9 травня українські захисники збили 23 із 25 крилатих ракет (92% збиття), 8 травня – усі 35 дронів-камікадзе типу Shahed (100% збиття), 1 травня – 15 із 18 ракет (83% збиття), а 28 квітня – 21 із 23 ракет (91% збиття).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 441-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело : BBC Україна

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.