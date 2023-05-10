Журналісти опублікували карту військових об’єктів РФ у тимчасово окупованому Криму
Журналісти проєкту Радіо Свобода опублікували інтерактивну карту анексованого РФ Кримського півострова з 223 чинними, тимчасовими й законсервованими військовими об’єктами окупантів з геолокаціями.
Об’єкти на мапі розділено на 10 категорій: об’єкти Чорноморського флоту РФ; склади зброї та боєприпасів; авіабази та аеродроми; радіотехнічні станції та зв’язок; ППО та ракетні війська; прикордонники, внутрішні війська, розвідники та інші підрозділи ЗС РФ; паливо для військ; полігони; військові об’єкти з невідомим призначенням; об’єкти військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ).
Серед них – військові аеродроми з інфраструктурою, пункти та місця базування кораблів, суден і катерів, доки, арсенали, склади озброєнь, продуктів і палива, військові містечка, військові частини, казарми, штаби та пункти управління, парки військової техніки та місця чергування засобів ППО, полігони й навчальні центри; деякі підприємства військово-промислового комплексу.
Усі ці дані з точними координатами та фотографіями розміщені на інтерактивній карті, яку створили журналісти Крим.Реалії, фрилансери з Криму, військові експерти та фахівці Центральної служби новин RFE/RL.
– Нам важливо поінформувати нашу аудиторію про рівень мілітаризації Кримського півострова. Ми хочемо попередити кримчан про небезпеку, пов’язану з цими місцями. Адже безліч людей живе в безпосередній близькості від військових об’єктів РФ. А враховуючи широкомасштабні військові дії, які веде Росія проти України, ці місця несуть особливу небезпеку для оточуючих, – розповів автор карти Ігор Токар.
Анжеліка Руденко, координаторка авторського колективу проєкту зі створення карти зазначила, що мапою можуть користуватися як кримчани та вимушені переселенці з окупованих регіонів материкової України, так і всі, хто має родичів у Криму чи цікавиться інформацією з Криму.
За словами журналіста проєкту Схеми Кирила Овсяного, ця мапа складена з актуальних супутникових знімків Planet Labs за 2023 рік, на яких видно, що справді відбувається в окупованому Криму.
Там можна розглянути у деталях, де і яку небезпеку несуть військові та інші об’єкти, пов’язані з Міноборони РФ та іншими російськими силовими відомствами.
Нагадаємо, представник ГУР МОУ Андрій Юсов закликав кримчан “найближчим часом не перебувати поряд із військовими об’єктами та об’єктами, що забезпечують армію агресора”.
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников