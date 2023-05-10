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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Журналісти опублікували карту військових об’єктів РФ у тимчасово окупованому Криму

Крим, Гніздо ластівки замок
Фото: Depositphotos

Журналісти проєкту Радіо Свобода опублікували інтерактивну карту анексованого РФ Кримського півострова з 223 чинними, тимчасовими й законсервованими військовими об’єктами окупантів з геолокаціями.

Об’єкти на мапі розділено на 10 категорій: об’єкти Чорноморського флоту РФ; склади зброї та боєприпасів; авіабази та аеродроми; радіотехнічні станції та зв’язок; ППО та ракетні війська; прикордонники, внутрішні війська, розвідники та інші підрозділи ЗС РФ; паливо для військ; полігони; військові об’єкти з невідомим призначенням; об’єкти військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ).

Серед них – військові аеродроми з інфраструктурою, пункти та місця базування кораблів, суден і катерів, доки, арсенали, склади озброєнь, продуктів і палива, військові містечка, військові частини, казарми, штаби та пункти управління, парки військової техніки та місця чергування засобів ППО, полігони й навчальні центри; деякі підприємства військово-промислового комплексу.

інтерактивна карта військових обʼєктів у Криму

Скриншот: Радіо Свобода

Усі ці дані з точними координатами та фотографіями розміщені на інтерактивній карті, яку створили журналісти Крим.Реалії, фрилансери з Криму, військові експерти та фахівці Центральної служби новин RFE/RL. 

– Нам важливо поінформувати нашу аудиторію про рівень мілітаризації Кримського півострова. Ми хочемо попередити кримчан про небезпеку, пов’язану з цими місцями. Адже безліч людей живе в безпосередній близькості від військових об’єктів РФ. А враховуючи широкомасштабні військові дії, які веде Росія проти України, ці місця несуть особливу небезпеку для оточуючих, – розповів автор карти Ігор Токар. 

Анжеліка Руденко, координаторка авторського колективу проєкту зі створення карти зазначила, що мапою можуть користуватися як кримчани та вимушені переселенці з окупованих регіонів материкової України, так і всі, хто має родичів у Криму чи цікавиться інформацією з Криму.

За словами журналіста проєкту Схеми Кирила Овсяного, ця мапа складена з актуальних супутникових знімків Planet Labs за 2023 рік, на яких видно, що справді відбувається в окупованому Криму. 

інтерактивна карта військових обʼєктів у Криму

Скриншот: Радіо Свобода

Там можна розглянути у деталях, де і яку небезпеку несуть військові та інші об’єкти, пов’язані з Міноборони РФ та іншими російськими силовими відомствами.

Нагадаємо, представник ГУР МОУ Андрій Юсов закликав кримчан “найближчим часом не перебувати поряд із військовими об’єктами та об’єктами, що забезпечують армію агресора”.

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Джерело: Радіо Свобода
Війна в Україні, Журналісти, Карта, Крим, Російська агресія
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