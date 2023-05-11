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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Чим більше РФ зазнає поразок на фронті, тим більше підсилює пропаганду проти ЗСУ – Жарин

ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Уповноважений уряду Польщі з безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин вважає, що важливою частиною російської пропаганди є спроби принизити Збройні сили України, і таких спроб стає тим більше, чим частіше Кремль зазнає поразок на фронті. 

Про це він написав у своєму Twitter.  

Політик зазначив, що від початку вторгнення РФ в Україну російська пропаганда намагалася зганьбити ЗСУ, і що для Кремля це було важливою частиною війни.

– Аналіз цього напряму говорить про те, що Росія посилює такий вектор у відповідь на події на передовій, – написав він.

Жарин навів приклад, що посилення такої пропаганди останніми місяцями “стало реакцією на успіхи української армії, зокрема атаки в окупованому Росією Криму, бойові дії навколо Енергодара або контрнаступ у Бахмуті”.

На його думку, ця пропаганда розрахована на підрив бойового духу українців і має “нейтралізувати невигідні для Росії успіхи українських захисників”.

– Зусилля Росії показують, наскільки важливими є інформаційні операції в цій війні, – наголошує представник спецслужб Польщі.

Нагадаємо, очільник Міністерства оборони Польщі Маріуш Блащак розповів, що його країна передала Україні 10 винищувачів МіГ-29.

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Війна в Україні, ЗСУ, Польща, Російська пропаганда
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