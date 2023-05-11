Для контрнаступу Україна отримала зброї на понад $30 млрд – Bloomberg

Для контрнаступу Сили оборони України отримали озброєння на понад $30 млрд. Це більше, ніж будь-який член НАТО, окрім США, витрачає на зброю за рік.

Про це пише Bloomberg.

Зазначено, що для досягнення успіху Україні потрібно буде провести складну так звану загальновійськову операцію без переваги в повітрі. Мало хто з військових у світі має необхідну для цього підготовку.

Так, це означає координацію дій піхоти, бронетехніки, саперів і протиповітряної оборони, щоби максимально посилити вплив понад 200 танків, 300 бойових машин піхоти та іншого озброєння, яке Україна від союзників отримала з грудня.

Військові аналітики вважають, що успіх України залежатиме від факторів, які виходять далеко за межі озброєння й охоплюють підготовку, розвідку і вміння протистояти авіації РФ, яка переважає українську.

– Якщо Україна зможе досягти лише незначних успіхів, це може призвести до чергового глухого кута й посилення тиску на Київ, щоб змусити його відмовитися від повернення захоплених територій у межах угоди про припинення вогню, – додає Bloomberg.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що контрнаступ почнеться миттєво, коли все буде готово.

Джерело : Bloomberg

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