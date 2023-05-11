Для контрнаступу Україна отримала зброї на понад $30 млрд – Bloomberg
Для контрнаступу Сили оборони України отримали озброєння на понад $30 млрд. Це більше, ніж будь-який член НАТО, окрім США, витрачає на зброю за рік.
Про це пише Bloomberg.
Зазначено, що для досягнення успіху Україні потрібно буде провести складну так звану загальновійськову операцію без переваги в повітрі. Мало хто з військових у світі має необхідну для цього підготовку.
Так, це означає координацію дій піхоти, бронетехніки, саперів і протиповітряної оборони, щоби максимально посилити вплив понад 200 танків, 300 бойових машин піхоти та іншого озброєння, яке Україна від союзників отримала з грудня.
Військові аналітики вважають, що успіх України залежатиме від факторів, які виходять далеко за межі озброєння й охоплюють підготовку, розвідку і вміння протистояти авіації РФ, яка переважає українську.
– Якщо Україна зможе досягти лише незначних успіхів, це може призвести до чергового глухого кута й посилення тиску на Київ, щоб змусити його відмовитися від повернення захоплених територій у межах угоди про припинення вогню, – додає Bloomberg.
Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що контрнаступ почнеться миттєво, коли все буде готово.
Коригують українську артилерію та першими допомагають піхоті боротися з окупантами – це все про аеророзвідників, які 24/7 тримають у небі квадрокоптери – очі української армії. З допомогою цих технологічних пташок наші воїни не лише бачать рашистів і вдень, і вночі, а й знищують їх, скидаючи боєприпаси просто на голови окупантів.Владислав Круглов