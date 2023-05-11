Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Закінчуються бойовики, а не снаряди: Череватий пояснив заяву Пригожина про “вихід із Бахмута”
Терміново
Усі дрони та ракети знищено: що відомо про атаку на Київ вночі 4 травня
З новин. Зеленський розповів, як дізнався про злив таємних документів Пентагону – WP
Україна
Потребує перевірки
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Для контрнаступу Україна отримала зброї на понад $30 млрд – Bloomberg

Українські військові та Caesar
Фото: Getty Images

Для контрнаступу Сили оборони України отримали озброєння на понад $30 млрд. Це більше, ніж будь-який член НАТО, окрім США, витрачає на зброю за рік.

Про це пише Bloomberg.

Зазначено, що для досягнення успіху Україні потрібно буде провести складну так звану загальновійськову операцію без переваги в повітрі. Мало хто з військових у світі має необхідну для цього підготовку.

Так, це означає координацію дій піхоти, бронетехніки, саперів і протиповітряної оборони, щоби максимально посилити вплив понад 200 танків, 300 бойових машин піхоти та іншого озброєння, яке Україна від союзників отримала з грудня.

Військові аналітики вважають, що успіх України залежатиме від факторів, які виходять далеко за межі озброєння й охоплюють підготовку, розвідку і вміння протистояти авіації РФ, яка переважає українську.

– Якщо Україна зможе досягти лише незначних успіхів, це може призвести до чергового глухого кута й посилення тиску на Київ, щоб змусити його відмовитися від повернення захоплених територій у межах угоди про припинення вогню, – додає Bloomberg.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що контрнаступ почнеться миттєво, коли все буде готово.

Читайте також
Зеленський розповів, чому ЗСУ поки не починають контрнаступ
Володимир Зеленський

Джерело: Bloomberg
Війна в Україні, ЗСУ, Летальна зброя
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Куди ЗСУ зможуть дістати ракетами Storm Shadow: у США оприлюднили мапу
Ракети Storm Shadow
Чим більше РФ зазнає поразок на фронті, тим більше підсилює пропаганду проти ЗСУ – Жарин
ЗСУ
Україна, Туреччина, ООН та РФ домовилися продовжити обговорення зернової угоди
зерновий коридор зерно
Штурмовик L-159: характеристики літака, про поставку якого Україні заговорив президент Чехії
Штурмовик L-159 ALCA
Постачали до РФ спецобладнання для виробництва ЗРК С-300. На Полтавщині СБУ затримала зрадників
Для контрнаступу Україна отримала зброї на понад $30 млрд – Bloomberg
Відео
Дрони, що рятують життя: як працює аеророзвідка поблизу Кремінної

Коригують українську артилерію та першими допомагають піхоті боротися з окупантами – це все про аеророзвідників, які 24/7 тримають у небі квадрокоптери – очі української армії. З допомогою цих технологічних пташок наші воїни не лише бачать рашистів і вдень, і вночі, а й знищують їх, скидаючи боєприпаси просто на голови окупантів.

Владислав Круглов
Взяли мисливську зброю і поїхали. Як четверо партизанів на Херсонщині відібрали техніку в окупантів
партизани
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (10.05.2023)
Для контрнаступу Україна отримала зброї на понад $30 млрд – Bloomberg
Не було цілих секторів техніки: у розвідці під час параду 9 травня помітили проблеми в армії РФ
Для контрнаступу Україна отримала зброї на понад $30 млрд – Bloomberg
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (10.05.2023)
Для контрнаступу Україна отримала зброї на понад $30 млрд – Bloomberg
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь