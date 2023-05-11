Ефективна та важка у перехопленні: що відомо про ракету Х-31

За увесь час повномасштабної війни РФ неодноразово використовувала різні види ракет: протирадіолокаційні, балістичні, крилаті, протикорабельні тощо.

Зазвичай протирадіолокаційні ракети використовують проти радарів (РЛС) у складі зенітних ракетних комплексів, батарей зенітної артилерії, артилерійських РЛС.

Також такі ракети можуть наводитися на інші джерела радіовипромінювання (станції активних перешкод) та радіостанції зв’язку. Доволі часто ворог застосовує ракету Х-31.

Що відомо про ракету Х-31, у чому її особливості та які технічні характеристики, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Х-31: що відомо про ракету

Х-31 (за класифікацією НАТО — AS-17 Krypton) — радянська тактична керована ракета класу повітря-земля середньої дальності, яка запускається з літаків-винищувачів МіГ-29 та Су-27.

Також Х-31 може застосовуватися з літаків Су-24, Су-34, Су-35 та МіГ-31.

Х-31 має кілька варіантів:

Протикорабельний – ракета Х-31А. Призначена для озброєння літаків фронтової авіації, може застосовуватися у будь-який час доби за будь-яких погодних умов. Оснащена кумулятивно-фугасною бойовою частиною вагою 95 кг. Дальність стрільби становить 10-70 км.

– ракета Х-31А. Призначена для озброєння літаків фронтової авіації, може застосовуватися у будь-який час доби за будь-яких погодних умов. Оснащена кумулятивно-фугасною бойовою частиною вагою 95 кг. Дальність стрільби становить 10-70 км. Протирадіолокаційний – ракета Х-31П. Оснащена осколково-фугасною бойовою частиною вагою 87 кг. Дальність стрільби – 15-110 км.

– ракета Х-31П. Оснащена осколково-фугасною бойовою частиною вагою 87 кг. Дальність стрільби – 15-110 км. Х-31ПД – модифікація Х-31П, але тут збільшена дальність пуску до 180-250 км та потужність БЧ на 15% (до 110 кг).

Ракети Х-31П та X-31A – серійні бойові авіаційні ракети, оснащені комбінованим повітряно-реактивним двигуном, який надає їм високу швидкість на всій траєкторії польоту.

Авіаційна тактична ракета Х-31 призначена:

для знищення морських надводних цілей, радіолокаційних станцій та зенітних ракетних комплексів;

для знищення радіолокаційних засобів противника.

– Х-31 – протирадіолокаційна ракета. Це такий собі радянський аналог американської HARM. Зараз ракета Х-31 активно використовується росіянами під час нальотів тактичної авіації. Вона використовується з літаків типу Су-34, – зазначає військовий експерт Михайло Жирохов.

Експерт додає, Х-31 застосовують на прифронтових територіях, ракета наводиться на радіолокаційне випромінювання діючої станції.

Тактика використання Х-31: спершу ворог запускає дрони, які помічає українська система ППО, а потім росіяни запускають Х-31 по наших радіолокаційних станціях.

– Росіяни доволі часто використовують Х-31 та Х-59. Наприклад, під час масованих ракетних атак, Х-31 може застосовуватись кілька разів на тиждень, – додає експерт.

Перехопити Х-31 дуже важко, оскільки ракета працює на великі відстані.

– Наші військові навчились боротися з Х-31. Вони вмикають радіолокаційні станції на короткий час, аби ракета не встигла захопити сигнал, – каже Жирохов.

Технічні характеристики

Характеристики ракети Х-31П:

Мінімальна дальність пуску – 15 км.

Максимальна дальність пуску – 110 км.

Ймовірне відхилення – 5-8 м.

Швидкість літаків-носіїв ракети Х-31П – 650-1250 км/год.

Максимальна висота застосування – 15 км.

Середня швидкість польоту – 600-700 м/с.

Довжина ракети – 4700 мм.

Діаметр – 360 мм.

Маса БЧ – 87 кг.

Характеристики ракети Х-31А:

Мінімальна дальність пуску – 7,5 км.

Максимальна дальність пуску – 70 км.

Ймовірне відхилення – 5-7 м.

Максимальна висота застосування – 15 км.

Середня швидкість польоту – 600-700 м/с.

Довжина ракети – 4700 мм.

Діаметр – 360 мм.

Маса БЧ – 94 кг.

Носіями ракет типу Х-31 можуть бути Су-17, Су-24М, Су-27 К-2, Су-27ІБ, Су-30МК (МКІ, МКМ, МК2), Су-35, МіГ-27М, МіГ-29К, МіГ-29КУБ, МіГ-35, Як-141 та ін.

Фото з відкритих джерел

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