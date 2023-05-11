На Київщині не впізнані понад 190 тіл та 281 людина вважається зниклою безвісти – Нєбитов

У Київські області після деокупації навесні 2022 року зниклими безвісти досі вважається 281 людина, повідомив очільник обласної поліції Андрій Нєбитов у інтерв’ю Укрінформу.

За його словами, за цей рік правоохоронці виявили 1 374 тіла загиблих, 717 із них, згідно з даними експертиз, були вбиті з вогнепальної зброї.

– На жаль, дотепер залишається невпізнаним 191 тіло. Зниклою безвісти вважається 281 особа, – додав він.

Також, як зауважив Нєбитов, на Київщині виявлено 15 місць масового поховання людей, встановлено три місця катування.

Київську область було звільнено від російських військ 2 квітня 2022 року, більше місяця під окупацією перебувало 15 громад Вишгородського, Бучанського та Броварського районів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 442-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело : Укрінформ

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