Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Закінчуються бойовики, а не снаряди: Череватий пояснив заяву Пригожина про “вихід із Бахмута”
Терміново
Усі дрони та ракети знищено: що відомо про атаку на Київ вночі 4 травня
З новин. Зеленський розповів, як дізнався про злив таємних документів Пентагону – WP
Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

На Київщині не впізнані понад 190 тіл та 281 людина вважається зниклою безвісти – Нєбитов

Андрій Нєбитов
Фото: УНІАН

У Київські області після деокупації навесні 2022 року зниклими безвісти досі вважається 281 людина, повідомив очільник обласної поліції Андрій Нєбитов у інтерв’ю Укрінформу.

За його словами, за цей рік правоохоронці виявили 1 374 тіла загиблих, 717 із них, згідно з даними експертиз, були вбиті з вогнепальної зброї.

– На жаль, дотепер залишається невпізнаним 191 тіло. Зниклою безвісти вважається 281 особа, – додав він.

Також, як зауважив Нєбитов, на Київщині виявлено 15 місць масового поховання людей, встановлено три місця катування.

Київську область було звільнено від російських військ 2 квітня 2022 року, більше місяця під окупацією перебувало 15 громад Вишгородського, Бучанського та Броварського районів.

Читайте також
СБУ затримала двох рятувальників, які під час окупації Київщини підпалили пожежну частину
СБУ

Повномасштабна війна в Україні триває вже 442-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Укрінформ
Війна в Україні, Воєнні злочини, Київська область, Нацполіція, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Зможуть дістати до Керченського мосту. Експерт про крилаті ракети Storm Shadow
Ракета Storm Shadow
Ракетні атаки по Україні. Експерт пояснив, чому РФ може продовжувати виробництво ракет
ракетний удар по Україні
Місія окупантів з “евакуації” мешканців Запорізької області провалилась – Федоров
На Київщині не впізнані понад 190 тіл та 281 людина вважається зниклою безвісти – Нєбитов
Х-25: що відомо про радянську ракету та її технічні характеристики
Ракета Х-25
Зеленський пояснив, чому втрати України у війни не розголошуються
На Київщині не впізнані понад 190 тіл та 281 людина вважається зниклою безвісти – Нєбитов
Відео
Інтенсивність боїв на передовій зросла: до чого готуються ЗСУ

Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.

Костянтин Мельников
Взяли мисливську зброю і поїхали. Як четверо партизанів на Херсонщині відібрали техніку в окупантів
партизани
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (10.05.2023)
На Київщині не впізнані понад 190 тіл та 281 людина вважається зниклою безвісти – Нєбитов
Не було цілих секторів техніки: у розвідці під час параду 9 травня помітили проблеми в армії РФ
На Київщині не впізнані понад 190 тіл та 281 людина вважається зниклою безвісти – Нєбитов
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (10.05.2023)
На Київщині не впізнані понад 190 тіл та 281 людина вважається зниклою безвісти – Нєбитов
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь