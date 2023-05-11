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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Під час тривоги у Краматорську пролунали вибухи

Під час тривоги у Краматорську пролунали вибухи
Фото: Depositphotos

У Краматорську пролунало щонайменше два вибухи.

Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.

Перед цим у низці областей України була оголошена повітряна тривога.

Наразі представники влади чи військові не коментували інформацію про вибухи у місті.

Дивитись, де в Україні оголошена повітряна тривога, можна на онлайн карті на Фактах ICTV.

Вибух, Краматорськ
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Костянтин Мельников
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