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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Побоюються контрнаступу. На Півдні ворог розпорошує зусилля на кілька напрямків

Побоюються контрнаступу. На Півдні ворог розпорошує зусилля на кілька напрямків
Фото: Генштаб ЗСУ

Очільниця  об’єднаного пресцентру оперативного командування Південь Наталія Гуменюк заявила, що Окупанти хвилюються перед контрнаступом ЗСУ і, не розуміючи, звідки очікувати основного удару, розпорошують зусилля на кілька напрямків.

Про це вона розповіла в національному телемарафоні Єдині новини. 

Їхня паніка проглядається і полягає в тому, що вони не знають, з якого напрямку очікувати максимальної сили удару, і саме тому розпорошують свої зусилля і на Запорізький напрямок, і на Херсонський, – сказала вона.

За словами Гуменюк, на Херсонському напрямку ситуація досить напружена, окупанти продовжують обстріли населених пунктів, хоч і відчувають відтиснення з боку Сил оборони, а також “намагаються займати позиції дуже обережно, тому що почуваються неспокійно в цій смузі, над якою ми працюємо”.

– Дуже щільно проводять мінування від урізу води лівого берега вглиб, намагаючись забезпечити собі нездатність для Сил оборони подолати річкову перепону і подальший суходіл. Таким чином вони (загарбники, – Ред.) намагаються захиститись, – зазначила речниця.

Вона наголосила, що  евакуація загарбниками мирного населення на цих напрямках є “підтвердженням, що вони намагаються облаштувати той самий рубіж оборони, на який мають певні сподівання”.

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