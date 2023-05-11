РФ повинна припинити використовувати голод як зброю: Держдеп закликав продовжити зернову угоду
Держдеп США опублікував заяву, в якій наголосив на важливості продовження Чорноморської зернової ініціативи.
Зазначається, що потрібно розширити угоду, щоб до портів у Чорному морі заходило більше суден, які експортують продовольство.
У свою чергу глава відомства Ентоні Блінкен закликав Кремль припинити використовувати голод як зброю у війні проти України.
– Світу не потрібно нагадувати Москві кожні кілька тижнів, щоб вона перестала використовувати голод людей як зброю у їхній війні проти України, – заявив Блінкен.
Нагадаємо, що у Туреччині відбулася зустріч заступників очільників МЗС України, Росії, Туреччини та представників ООН. Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу повідомив, що Чорноморська зернова ініціатива, термін дії якої незабаром закінчується, може бути продовжена ще на два місяці.
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников