Росія зменшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі – Гуменюк

У Чорному морі на бойовому чергуванні залишилося 2 ракетоносії ЧФ. Загальний залп – до 16 Калібрів.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

– У морях вирує шторм, море неспокійне, але не критичний шторм. І корабельне угруповання ворога тримається у розгорнутому стані, це 11 одиниць, серед яких наразі залишилося два надводних ракетоносії. Це 16 Калібрів готових до використання. Дещо зменшено (корабельне угруповання, – Ред.) порівняно з періодом підготовки та проведення активних дій ракетних атак, пов’язаних з їх сакральними датами, – інформує вона.

Гуменюк зауважила, що інші ракетоносії заведенні у пункти базування для переспорядження і можуть повернутися на службу протягом 2-3 годин.

– Тож розслаблятися зарано, адже ворог може продовжити ракетні атаки, хоча, вочевидь, йому знадобиться певна пауза для того, щоб піднабрати те, чим будуть атакувати. Бачимо активізацію безпілотних розвідників над територіальним морем України, – говорить речниця.

Вона зазначила, що у Криму активно, а розгортання сезону “бавовни” триває.

Нагадаємо, що 10 травня у Чорному морі на бойовому чергуванні було 17 ворожих кораблів.

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