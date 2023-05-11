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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Втрати РФ наближаються до 200 тисяч: ЗСУ за добу ліквідували 610 окупантів

Втрати РФ, знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові за добу ліквідували орієнтовно 610 російських окупантів.

На 442-й день повномасштабної війни втрати РФ становлять уже майже 197 тисяч.

Втрати РФ на 11 травня 2023

  • особового складу ‒ близько 196 920 (+610),
  • танків ‒ 3 740 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7 287 (+12),
  • артилерійських систем – 3 053 (+14),
  • реактивних систем залпового вогню – 557 (+2),
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 310 (+2),
  • літаків – 308,
  • гелікоптерів – 294,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 627 (+3),
  • крилатих ракет ‒ 970,
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 984 (+10),
  • спеціальної техніки ‒ 391 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 442-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні
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