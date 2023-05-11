Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Втрати РФ наближаються до 200 тисяч: ЗСУ за добу ліквідували 610 окупантів
Українські військові за добу ліквідували орієнтовно 610 російських окупантів.
На 442-й день повномасштабної війни втрати РФ становлять уже майже 197 тисяч.
Втрати РФ на 11 травня 2023
- особового складу ‒ близько 196 920 (+610),
- танків ‒ 3 740 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7 287 (+12),
- артилерійських систем – 3 053 (+14),
- реактивних систем залпового вогню – 557 (+2),
- засобів протиповітряної оборони ‒ 310 (+2),
- літаків – 308,
- гелікоптерів – 294,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 627 (+3),
- крилатих ракет ‒ 970,
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 984 (+10),
- спеціальної техніки ‒ 391 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 442-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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