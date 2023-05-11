Втрати РФ наближаються до 200 тисяч: ЗСУ за добу ліквідували 610 окупантів

Українські військові за добу ліквідували орієнтовно 610 російських окупантів.

На 442-й день повномасштабної війни втрати РФ становлять уже майже 197 тисяч.

Втрати РФ на 11 травня 2023

особового складу ‒ близько 196 920 (+610),

танків ‒ 3 740 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 7 287 (+12),

артилерійських систем – 3 053 (+14),

реактивних систем залпового вогню – 557 (+2),

засобів протиповітряної оборони ‒ 310 (+2),

літаків – 308,

гелікоптерів – 294,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 627 (+3),

крилатих ракет ‒ 970,

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 984 (+10),

спеціальної техніки ‒ 391 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 442-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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