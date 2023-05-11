Із вигаданою історією про нібито атаку дронів на Кремль росіяни влучили в штангу – Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що атака безпілотниками на Кремль була організована самою ж Росією. Водночас мети вигадана історія не досягла.
Про це він сказав в інтерв’ю BBC.
– Ні, зрозуміло, що ми за цим не стояли. І вони, як кажуть футболісти, влучили у штангу з цією вигаданою історією, бо як воно долетіло просто в Кремль з України, як так, що у них не працює ППО зовсім, і як, що воно зачепилося за шпиль, – зазначив Зеленський.
Президент вказав, що метою цієї нібито атаки було бажання РФ завдати “удари у відповідь”.
– Вони зрозуміли, що вже серйозно світ реагує, коли вони б’ють по цивільному населенню. І вони шукають постійно виправдання таким діям. Ви пам’ятаєте, було вбито багато людей в Умані. Було вбито багато людей в Херсоні. І зовсім не військових, до речі, – додав він.
На думку Зеленського, “удар” організувала сама РФ, однак навіть для їхнього внутрішнього суспільства це не спрацювало, адже не повірили навіть російські пропагандисти.
У ніч на 4 травня два безпілотники атакували Кремль. Росія одразу ж звинуватила Україну в цьому, назвавши “замахом на Путіна”.
Речник президента України Сергій Никифоров наголосив, що метою Києва є звільнення окупованих Росією територій, а не Москва.
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