Із вигаданою історією про нібито атаку дронів на Кремль росіяни влучили в штангу – Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що атака безпілотниками на Кремль була організована самою ж Росією. Водночас мети вигадана історія не досягла.

Про це він сказав в інтерв’ю BBC.

– Ні, зрозуміло, що ми за цим не стояли. І вони, як кажуть футболісти, влучили у штангу з цією вигаданою історією, бо як воно долетіло просто в Кремль з України, як так, що у них не працює ППО зовсім, і як, що воно зачепилося за шпиль, – зазначив Зеленський.

Президент вказав, що метою цієї нібито атаки було бажання РФ завдати “удари у відповідь”.

– Вони зрозуміли, що вже серйозно світ реагує, коли вони б’ють по цивільному населенню. І вони шукають постійно виправдання таким діям. Ви пам’ятаєте, було вбито багато людей в Умані. Було вбито багато людей в Херсоні. І зовсім не військових, до речі, – додав він.

На думку Зеленського, “удар” організувала сама РФ, однак навіть для їхнього внутрішнього суспільства це не спрацювало, адже не повірили навіть російські пропагандисти.

У ніч на 4 травня два безпілотники атакували Кремль. Росія одразу ж звинуватила Україну в цьому, назвавши “замахом на Путіна”.

Речник президента України Сергій Никифоров наголосив, що метою Києва є звільнення окупованих Росією територій, а не Москва.

Джерело : BBC Україна

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