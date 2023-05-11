Зеленський пояснив, чому втрати України у війни не розголошуються

На питання щодо кількості загиблих українських військових президент Володимир Зеленський відповів, що Україна фіксує кожну людину, яка загинула під час повномасштабної війни.

Про це він сказав в інтерв’ю для мовників, які є членами Eurovision News, зокрема BBC.

– Є інформація, якою ми ділимося, це наше спільне рішення. У нас все фіксується, для нас кожна людина важлива. І є всі цифри, і є, на жаль, жертви, на жаль, є смерті, та є, на жаль, поранені. Нам не все одно, скільки людей поранено, скільки людей загинуло. Ми розуміємо кількість полонених, ми розуміємо всіх людей, яких сьогодні з нами немає. Є відповідне рішення держави, ми будемо дотримуватися цього рішення, – наголосив голова держави.

Крім того, Зеленський вірить, що Україна може перемогти у війні до виборів у США 2024 року.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.