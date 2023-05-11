Зеленський пояснив, чому втрати України у війни не розголошуються
На питання щодо кількості загиблих українських військових президент Володимир Зеленський відповів, що Україна фіксує кожну людину, яка загинула під час повномасштабної війни.
Про це він сказав в інтерв’ю для мовників, які є членами Eurovision News, зокрема BBC.
– Є інформація, якою ми ділимося, це наше спільне рішення. У нас все фіксується, для нас кожна людина важлива. І є всі цифри, і є, на жаль, жертви, на жаль, є смерті, та є, на жаль, поранені. Нам не все одно, скільки людей поранено, скільки людей загинуло. Ми розуміємо кількість полонених, ми розуміємо всіх людей, яких сьогодні з нами немає. Є відповідне рішення держави, ми будемо дотримуватися цього рішення, – наголосив голова держави.
Крім того, Зеленський вірить, що Україна може перемогти у війні до виборів у США 2024 року.
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников