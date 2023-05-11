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Зеленський відповів, чи хвилюється він щодо реакції РФ на контрнаступ

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що не хвилюється щодо того, як Росія може відповісти на український контрнаступ.

Про це він сказав BBC.

– Ми вже пройшли через всі їхні реакції. Гадаю, щом успішнішим буде наш контрнаступ, то більше їм доведеться думати про їхню внутрішню політику, – зазначив президент.

За його словами, Україна розуміє, що робитимуть росіяни, але “найголовніше – це робити відповідні кроки вперед, недопущення стагнації на полі бою”.

Зеленський також відзначив важливість відповідних дій і на міжнародних майданчиках. Він наголосив на необхідності об’єднуватися заради ізоляції Росії.

– І тоді їхнє суспільство розбереться, в чому проблема, і буде розбиратися зі своїм керівництвом. Ця війна повинна стати їхньою проблемою. А точно не нашою. Не тих людей, які ні до кого не приходили з війною, – додав очільник України.

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Джерело: BBC Україна
Війна в Україні, Володимир Зеленський, Росія
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