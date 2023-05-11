Зеленський відповів, чи хвилюється він щодо реакції РФ на контрнаступ

Президент Володимир Зеленський заявив, що не хвилюється щодо того, як Росія може відповісти на український контрнаступ.

Про це він сказав BBC.

– Ми вже пройшли через всі їхні реакції. Гадаю, щом успішнішим буде наш контрнаступ, то більше їм доведеться думати про їхню внутрішню політику, – зазначив президент.

За його словами, Україна розуміє, що робитимуть росіяни, але “найголовніше – це робити відповідні кроки вперед, недопущення стагнації на полі бою”.

Зеленський також відзначив важливість відповідних дій і на міжнародних майданчиках. Він наголосив на необхідності об’єднуватися заради ізоляції Росії.

– І тоді їхнє суспільство розбереться, в чому проблема, і буде розбиратися зі своїм керівництвом. Ця війна повинна стати їхньою проблемою. А точно не нашою. Не тих людей, які ні до кого не приходили з війною, – додав очільник України.

Джерело : BBC Україна

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.