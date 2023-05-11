Зеленський відповів, чи зможе Україна звільнити всі окуповані території після контрнаступу
Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі не можна з упевненістю сказати, чи вдасться Україні повністю відновити суверенітет після контрнаступу.
Про це він сказав BBC.
Зеленський не зміг відповісти, чи вважає він очікування Заходу щодо контрнаступу надто високими.
– У мене підхід дуже простий. Ми будемо робити все, щоб ворог побіг. А куди він добіжить, чесно кажучи, я думаю, залежить від нашого духу. Що потужнішими ми будемо в контрнаступі, то далі вони бігтимуть кудись до себе. Я думаю, це найголовніше, – зазначив президент.
За його словами, поки що не можна сказати, куди конкретно Україна дійде в контрнаступальних діях, адже є багато різних кроків. Водночас президент впевнений, що ЗСУ досягнуть “відповідного результату”.
– Але сказати, що одразу після цього контрнаступу буде повністю відновлено суверенітет України, я поки що не можу, тому що це війна, – наголосив Зеленський.
В українського лідера також запитали, що можна вважати відповідними результатами.
– Іти вперед. Ні – замороженому конфлікту. Бо це те, на що розраховує Російська Федерація. Ні – повторенням Мінських угод. Бо це те, на що розраховує Російська Федерація. Ні – тому, щоб у нас частина території була під окупацією Російської Федерації, бо це, знову ж таки, їхній розрахунок. Їм дуже вигідно, щоби був заморожений конфлікт, – додав він.
Президент Володимир Зеленський також заявив, що Україна може перемогти у війні до виборів у США 2024 року.
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников