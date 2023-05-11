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Зеленський відповів, чи зможе Україна звільнити всі окуповані території після контрнаступу

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі не можна з упевненістю сказати, чи вдасться Україні повністю відновити суверенітет після контрнаступу.

Про це він сказав BBC.

Зеленський не зміг відповісти, чи вважає він очікування Заходу щодо контрнаступу надто високими.

– У мене підхід дуже простий. Ми будемо робити все, щоб ворог побіг. А куди він добіжить, чесно кажучи, я думаю, залежить від нашого духу. Що потужнішими ми будемо в контрнаступі, то далі вони бігтимуть кудись до себе. Я думаю, це найголовніше, – зазначив президент.

За його словами, поки що не можна сказати, куди конкретно Україна дійде в контрнаступальних діях, адже є багато різних кроків. Водночас президент впевнений, що ЗСУ досягнуть “відповідного результату”.

– Але сказати, що одразу після цього контрнаступу буде повністю відновлено суверенітет України, я поки що не можу, тому що це війна, – наголосив Зеленський.

В українського лідера також запитали, що можна вважати відповідними результатами.

– Іти вперед. Ні – замороженому конфлікту. Бо це те, на що розраховує Російська Федерація. Ні – повторенням Мінських угод. Бо це те, на що розраховує Російська Федерація. Ні – тому, щоб у нас частина території була під окупацією Російської Федерації, бо це, знову ж таки, їхній розрахунок. Їм дуже вигідно, щоби був заморожений конфлікт, – додав він.

Президент Володимир Зеленський також заявив, що Україна може перемогти у війні до виборів у США 2024 року.

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Джерело: BBC Україна
Війна в Україні, Росія, Україна
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