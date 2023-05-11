Зеленський вірить, що Україна може перемогти у війні до виборів у США 2024 року

Президент Володимир Зеленський відкинув побоювання щодо втрати Києвом підтримки після виборів президента США у 2024 році. За його словами, до того часу Україна вже може перемогти.

Про це він сказав в інтерв’ю суспільним мовникам, які є членами Eurovision News, зокрема BBC.

Зеленський зазначив, що Україна, як і раніше, користується двопартійною підтримкою в Конгресі США.

– Хто знає, де ми будемо (коли відбудуться вибори. – Ред.). Я вірю, що до того часу ми переможемо, – сказав він.

Вибори у Штатах заплановані на листопад 2024 року.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна зможе зберегти підтримку союзників після президентських виборів у США 2024 року.

Джерело : BBC

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