Зеленський вірить, що Україна може перемогти у війні до виборів у США 2024 року
Президент Володимир Зеленський відкинув побоювання щодо втрати Києвом підтримки після виборів президента США у 2024 році. За його словами, до того часу Україна вже може перемогти.
Про це він сказав в інтерв’ю суспільним мовникам, які є членами Eurovision News, зокрема BBC.
Зеленський зазначив, що Україна, як і раніше, користується двопартійною підтримкою в Конгресі США.
– Хто знає, де ми будемо (коли відбудуться вибори. – Ред.). Я вірю, що до того часу ми переможемо, – сказав він.
Вибори у Штатах заплановані на листопад 2024 року.
Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна зможе зберегти підтримку союзників після президентських виборів у США 2024 року.
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников