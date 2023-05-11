Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Закінчуються бойовики, а не снаряди: Череватий пояснив заяву Пригожина про “вихід із Бахмута”
Терміново
Усі дрони та ракети знищено: що відомо про атаку на Київ вночі 4 травня
З новин. Зеленський розповів, як дізнався про злив таємних документів Пентагону – WP
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Зеленський вірить, що Україна може перемогти у війні до виборів у США 2024 року

Зеленський вірить, що Україна може перемогти у війні до виборів у США 2024 року
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський відкинув побоювання щодо втрати Києвом підтримки після виборів президента США у 2024 році. За його словами, до того часу Україна вже може перемогти.

Про це він сказав в інтерв’ю суспільним мовникам, які є членами Eurovision News, зокрема BBC.

Зеленський зазначив, що Україна, як і раніше, користується двопартійною підтримкою в Конгресі США.

– Хто знає, де ми будемо (коли відбудуться вибори. – Ред.). Я вірю, що до того часу ми переможемо, – сказав він.

Вибори у Штатах заплановані на листопад 2024 року.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна зможе зберегти підтримку союзників після президентських виборів у США 2024 року.

Читайте також
Зеленський розповів, чому ЗСУ поки не починають контрнаступ
Володимир Зеленський

Джерело: BBC
Війна в Україні, Володимир Зеленський, Підтримка України, США
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Резніков про розширення НАТО: Балтійське та Чорне стануть внутрішніми морями блоку
Олексій Резніков
Зможуть дістати до Керченського мосту. Експерт про крилаті ракети Storm Shadow
Ракета Storm Shadow
Ракетні атаки по Україні. Експерт пояснив, чому РФ може продовжувати виробництво ракет
ракетний удар по Україні
Місія окупантів з “евакуації” жителів Запорізької області провалилася – Федоров
Зеленський вірить, що Україна може перемогти у війні до виборів у США 2024 року
Х-25: що відомо про радянську ракету та її технічні характеристики
Ракета Х-25
Відео
Інтенсивність боїв на передовій зросла: до чого готуються ЗСУ

Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.

Костянтин Мельников
Взяли мисливську зброю і поїхали. Як четверо партизанів на Херсонщині відібрали техніку в окупантів
партизани
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (10.05.2023)
Зеленський вірить, що Україна може перемогти у війні до виборів у США 2024 року
Не було цілих секторів техніки: у розвідці під час параду 9 травня помітили проблеми в армії РФ
Зеленський вірить, що Україна може перемогти у війні до виборів у США 2024 року
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (10.05.2023)
Зеленський вірить, що Україна може перемогти у війні до виборів у США 2024 року
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь