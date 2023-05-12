Дивовижне досягнення: Forbes вважає, що перед контрнаступом ЗСУ знищують ППО Росії

Українські Збройні сили напередодні контрнаступу, ймовірно, зуміли обмежити ефективність російських систем ППО.

Про це пише видання Forbes.

Видання називає це більш дивовижним досягненням ЗСУ, ніж успішне збиття російської гіперзвукової ракети Кинджал.

Як Україна, так і РФ, використовують системи ППО для захисту своїх наземних сил від ракет і авіаударів, що наближаються.

– Однак українцям вдалося систематично знищувати російські засоби ППО, які росіяни насилу змогли замінити. Це може зіграти велику роль у майбутньому контрнаступі, дозволивши українцям потенційно контролювати повітряний простір над Україною, – пише Forbes.

За даними видання, російські військові мають “вражаючий набір систем ППО”, причому деякі з їхніх новітніх систем здатні вражати дуже складні ракетні комплекси.

Згідно з російською військовою доктриною, батальйонна тактична група (БТГ) містить один взвод ППО, до складу якого входять 2 зенітно-артилерійські установки 9А34М2 Стріла-10 і 2 зенітно-артилерійські установки 2С6М Тунгуска (або аналогічні системи). Зенітна установка 91А34М2 Стріла-10 має дальність стрільби до 10 км і несе 4 керовані зенітні ракети 9М33. Тунгуска 2S6M має потужнішу броню і несе 8 керованих зенітних ракет 9M311, а також 30-мм гармату для боротьби з літаками та вертольотами, що летять низько.

– Малоймовірно, що росіяни змогли оснастити всі свої підрозділи цими системами і були змушені покладатися на старі радянські системи для багатьох своїх БТГ; ця тенденція простежується на багатьох платформах їхньої техніки, – пише видання.

Старе радянське обладнання більш сприйнятливе до перешкод, які створюють українці, що порушує здатність радіолокаційної системи виявляти і націлювати літаки. Крім того, російська техніка менш броньована і менш мобільна, що полегшує українцям їх виявлення і знищення.

– Незважаючи на це, російські системи ППО довели свою ефективність у 2014 році під час війни в Криму. Ці системи швидко закрили повітряний простір у Криму і навколо нього для українських сил, хоча точна кількість збитих українських літаків невідома. За повідомленнями, росіяни також надали засоби протиповітряної оборони повстанським групам на Донбасі, які збили рейс MH117 авіакомпанії Malaysia Airline, – пише Forbes.

Протягом повномасштабного вторгнення РФ жодна зі сторін не змогла домогтися переваги в повітрі, вказує Forbes.

Особливо, коли бойові дії сконцентрувалася на Донбасі, обидві сторони змогли створити доволі потужну мережу ППО, яка обмежувала повітряні операції.

Таким чином, сухопутні війська не могли отримати підтримку з повітря або іншу авіаційну допомогу. Ці системи, будучи ефективними проти літаків, були лише частково ефективні проти ракет і безпілотників. Хоча українці змогли перехопити деякі ракети і безпілотники Shahed-136, їхня частина все ж досягала цілей.

Як пише Forbes, українці систематично завдають ударів по російських системах ППО з самого початку повномасштабного вторгнення Росії. Посилаючись на дані Oryx, видання пише, що на початку вторгнення була велика кількість російських втрат, а після перших спроб Россі прорватися, кількість знищених російських систем ППО залишалася доволі постійною.

– 130 знищених систем складуть значну частину російських засобів ППО в Україні. Малоймовірно, що Росія має можливість замінити ці втрати сучасним обладнанням ППО, змушена покладатися на застаріле радянське обладнання, – пише Forbes.

За даними видання, Україна також зазнала значних втрат у своїх системах ППО, втративши 103 системи.

– Майже всі ці системи були радянського виробництва, і більша частина з них відноситься до початку війни. Крім того, у них закінчуються боєприпаси, більша частина яких виробляється Росією. Однак можливості української ППО розширюються завдяки допомозі НАТО, включно з ракетною системою Patriot, яка, як повідомляється, збила ракету Кинджал, – ідеться в матеріалі.

Як наголошується в статті, істотним показником занепаду російських систем ППО є ракети Hydra-70, які були додані до недавнього пакету військової допомоги Україні від США.

Пакет допомоги містив у собі обладнання, яке, як очікується, буде використано в контрнаступі, зокрема, значну кількість боєприпасів, таких як стрілецька зброя, артилерійські снаряди, ракети TOW і ракети для HIMARS.

Ракети Hydra-70 – це ракети класу “повітря-поверхня”, які зазвичай використовуються на борту американських гелікоптерів і літаків для забезпечення ближньої авіаційної підтримки.

– Хоча є деякі припущення, що ці ракети можуть бути використані на безпілотниках або наземних транспортних засобах, більш імовірно, що вони будуть використовуватися для підтримки відроджуваних українських повітряних підрозділів у забезпеченні ближньої авіаційної підтримки, – пише видання.

Forbes вказує, що російсько-українська війна є “прикладом ролі технологій на сучасному полі бою”.

Раніше очікувалося, що повітряні битви матимуть вирішальне значення у війні. Утім, засоби ППО зіграли велику роль у відмові обох сторін використовувати повітряний простір.

Видання резюмує, що в міру того, як триває війна, нові можливості української ППО, надані НАТО, у поєднанні зі знищенням російських засобів ППО, можуть призвести до того, що українці відкриють свій повітряний простір у контексті прийдешнього контрнаступу.

Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Джерело : Forbes

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.