Ігнат “пригасив ейфорію” щодо 90% збиття ракет і пояснив, що означає показник

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував матеріал Associated Press щодо здатності України перехоплювати 90-100% ворожих ракет.

В ефірі телемарафону Єдині новини він сказав, що вже “пригасив ейфорію”, якою не можна хворіти у цьому питанні.

— 90% ракет ми збиваємо, скажімо під час атаки на Київ, чи шахедів. Ми говоримо 90% щодо того озброєння, яке ми можемо збивати. Якщо ми говоримо про крилаті ракети калібр X-101, X-55, чи ті ж самі шахеди. Тут досягається відсоток збиття цих засобів близько 75%-80%, може бути 90%, а в якусь атаку й 100%. Але це далеко стосується не усіх засобів ураження ворога, – сказав Ігнат.

Він додав, що Росія у своєму арсеналі має ракети Х-22, які українські Повітряні сили сьогодні ще не збивають, ракети Х-31, ракети Онікс, ті ж С-300 тощо. А також керовані авіабомби та літаки, які їх запускають.

За його словами, це не входить у відсотки, тому до цього треба ставитися обережно. Ігнат підкреслив, що показник у 90% – це те, що ми можемо уражати.

Він зазначив, що пояснив це, бо складається враження, що ППО України вже на 90% ефективне. Але, як підкреслив Ігнат, на жаль, це не так і Україні потрібно посилюватися, адже основу ППО досі складають старі радянські системи.

Про здатність України перехоплювати 90-100% ракет написало агентство Associated Press. Командир бригади повітряного командування Центр, полковник із позивним Граніт заявив, що в перші місяці повномасштабної війни Україна перехоплювала приблизно 50% російських ракет.

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