Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Закінчуються бойовики, а не снаряди: Череватий пояснив заяву Пригожина про “вихід із Бахмута”
Терміново
Усі дрони та ракети знищено: що відомо про атаку на Київ вночі 4 травня
З новин. Зеленський розповів, як дізнався про злив таємних документів Пентагону – WP
Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Ігнат “пригасив ейфорію” щодо 90% збиття ракет і пояснив, що означає показник

Повітряні сили ЗСУ
Фото: Depositphotos

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував матеріал Associated Press щодо здатності України перехоплювати 90-100% ворожих ракет.

В ефірі телемарафону Єдині новини він сказав, що вже “пригасив ейфорію”, якою не можна хворіти у цьому питанні.

— 90% ракет ми збиваємо, скажімо під час атаки на Київ, чи шахедів. Ми говоримо 90% щодо того озброєння, яке ми можемо збивати. Якщо ми говоримо про крилаті ракети калібр X-101, X-55, чи ті ж самі шахеди. Тут досягається відсоток збиття цих засобів близько 75%-80%, може бути 90%, а в якусь атаку й 100%. Але це далеко стосується не усіх засобів ураження ворога, – сказав Ігнат.

Він додав, що Росія у своєму арсеналі має ракети Х-22, які українські Повітряні сили сьогодні ще не збивають, ракети Х-31, ракети Онікс, ті ж С-300 тощо. А також керовані авіабомби та літаки, які їх запускають.

За його словами, це не входить у відсотки, тому до цього треба ставитися обережно. Ігнат підкреслив, що показник у 90% – це те, що ми можемо уражати.

Він зазначив, що пояснив це, бо складається враження, що ППО України вже на 90% ефективне. Але, як підкреслив Ігнат, на жаль, це не так і Україні потрібно посилюватися, адже основу ППО досі складають старі радянські системи.

Про здатність України перехоплювати 90-100% ракет написало агентство Associated Press. Командир бригади повітряного командування Центр, полковник із позивним Граніт заявив, що в перші місяці повномасштабної війни Україна перехоплювала приблизно 50% російських ракет.

Читайте також
Зарано радіти – Ігнат про високі показники збиття російських ракет
Збита 9 травня над Києвом ракета

Війна в Україні, Повітряні сили України, Ракетні удари Росії, Юрій Ігнат
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
ЗСУ відкинули росіян на відстань від 250 м до 1,5 км: Череватий про ситуацію навколо Бахмута
Бої на фронті
Привидівся контрнаступ ще й на воді: росіяни посилили розвідку в морі
Ігнат “пригасив ейфорію” щодо 90% збиття ракет і пояснив, що означає показник
Важливо зробити кроки, які наблизять Україну до НАТО: Науседа про саміт у Вільнюсі
Ігнат “пригасив ейфорію” щодо 90% збиття ракет і пояснив, що означає показник
Сирський на ставці доповів про відкидання ворога на кількох напрямках
Олександр Сирський
Співпрацює з ФСБ та соратником Кадирова: ексміністру освіти Табачнику повідомили про підозру
підозра, СБУ, Дмитро Табачник
Відео
Дрони, що рятують життя: як працює аеророзвідка поблизу Кремінної

Коригують українську артилерію та першими допомагають піхоті боротися з окупантами – це все про аеророзвідників, які 24/7 тримають у небі квадрокоптери – очі української армії. З допомогою цих технологічних пташок наші воїни не лише бачать рашистів і вдень, і вночі, а й знищують їх, скидаючи боєприпаси просто на голови окупантів.

Владислав Круглов
Стало відомо, на скільки можуть зрости платіжки українців за світло з 1 червня
Показники лічильника, лічильник за світло
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (12.05.2023)
Ігнат “пригасив ейфорію” щодо 90% збиття ракет і пояснив, що означає показник
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (12.05.2023)
Ігнат “пригасив ейфорію” щодо 90% збиття ракет і пояснив, що означає показник
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (12.05.2023)
Ігнат “пригасив ейфорію” щодо 90% збиття ракет і пояснив, що означає показник
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь