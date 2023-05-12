Валентина Чорна, редакторка стрічки
Кабмін заборонив здійснювати публічні закупівлі у громадян РФ та Білорусі
Кабінет міністрів заборонив здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у громадян Росії та Білорусі.
Заборона діятиме під час воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування.
Про це у Telegram повідомив представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.
– Внесено зміни до постанови КМУ від 12.10.2022 N 1178 Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених законом України Про публічні закупівлі, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, – йдеться у повідомлення.
Публічні закупівлі забороняється здійснювати у:
- громадян РФ/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах);
- юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Росії та Білорусі;
- юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є РФ/громадянин РФ/РБ (крім тих, що проживають на території України на законних підставах);
- юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Росії та Білорусі, крім випадків, коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
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