На техніку та відновлення: Бельгія спрямує €92 млн російських активів на допомогу Україні
Бельгія спрямує 92 мільйони євро, які вона отримала як податків із заморожених російських активів, на допомогу Україні.
Про це повідомив уряд країни.
Зазначається, що половину суми буде спрямовано на доставку військових товарів, таких, як бронетехніка, зброя та боєприпаси. Решту призначено на гуманітарну підтримку, майбутнє відновлення України та зміцнення дипломатичної присутності Бельгії в країні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Бельгія готує новий пакет військової допомоги для України, оскільки війна Росії продовжується.
Крім того, Міністерство оборони Королівства Бельгія організувало для українських військових навчання із застосування підводних безпілотних апаратів , які незабаром отримають ЗСУ.
Коригують українську артилерію та першими допомагають піхоті боротися з окупантами – це все про аеророзвідників, які 24/7 тримають у небі квадрокоптери – очі української армії. З допомогою цих технологічних пташок наші воїни не лише бачать рашистів і вдень, і вночі, а й знищують їх, скидаючи боєприпаси просто на голови окупантів.Владислав Круглов