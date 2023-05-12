На техніку та відновлення: Бельгія спрямує €92 млн російських активів на допомогу Україні

Бельгія спрямує 92 мільйони євро, які вона отримала як податків із заморожених російських активів, на допомогу Україні.

Про це повідомив уряд країни.

Зазначається, що половину суми буде спрямовано на доставку військових товарів, таких, як бронетехніка, зброя та боєприпаси. Решту призначено на гуманітарну підтримку, майбутнє відновлення України та зміцнення дипломатичної присутності Бельгії в країні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Бельгія готує новий пакет військової допомоги для України, оскільки війна Росії продовжується.

Крім того, Міністерство оборони Королівства Бельгія організувало для українських військових навчання із застосування підводних безпілотних апаратів , які незабаром отримають ЗСУ.

Джерело : The Guardian

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