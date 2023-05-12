Російським військовим дають відпустки лише за гроші – перехоплення

Окупант нарікає на те, що потрібно заплатити 100 тисяч рублів, щоб піти у відпустку. Крім того, він каже, що не розуміє подальшого розвитку подій на фронті.

Про це свідчить новий аудіоперехоплення ГУР МО України.

Російський військовий стверджує, що окупанти йдуть у відпустку по одному, але лише за гроші.

– Сподіватимемося. Дадуть-дадуть, не дадуть – так далі тут помиратимемо. Набрид уже цей цирк. “Зеленку” чекатимемо, а там будемо думати, – сказав загарбник.

Також окупант розповів, що не розуміє, як далі розвиватимуться події на фронті.

– Я не знаю, коли вони закінчать (війну, – Ред.). Вони або переговорами завершуватимуть або реально ядерною зброєю. Ну, якщо ядерною зброєю, то ти уявляєш, якщо вони навіть десь там ударять… і до нас може ще дійти. Та й Путін теж… Я не знаю, навіщо він узагалі туди поліз (в Україну, – Ред.), він своїй землі не може ради дати, – зазначив він.

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