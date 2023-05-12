Росія через втрати на фронті формує нові воїнські частини – Генштаб

У Ставропольському краї розпочато формування окремої мотострілецької бригади, яка має посилити окупаційні війська.

Про це повідомляє Генеральний штаб.

– Окрім доукомплектування підрозділів, які зазнали втрат у живій силі, противник також формує нові частини. У Ставропольському краї, на фондах Південного військового округу, розпочато формування окремої мотострілецької бригади, яка має посилити окупаційні війська, що діють на території України, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що більшість тих, хто підписав контракт, не має мотивації для участі у війні. Водночас, окупанти прагнуть заробити грошей.

Нагадаємо, що Сили оборони України за добу ліквідували орієнтовно 650 російських окупантів.

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