Співпрацює з ФСБ та соратником Кадирова: ексміністру освіти Табачнику повідомили про підозру

Слідчі Служби безпеки України викрили нові факти злочинної діяльності ексміністра освіти та науки Дмитра Табачника, який підозрюється у державній зраді.

Встановлено, що він перебуває на прямому “зв’язку” з кадровим співробітником 9-го управління Департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ Олегом Козловим.

– Після початку повномасштабного вторгнення зрадник координував з представником російської спецслужби свою підривну діяльність проти України. Він брав активну участь в організації псевдореферендумів в окупованих районах Херсонської та Запорізької областей, – повідомили в СБУ.

За даними слідства, Табачник безпосередньо виконував завдання Москви щодо “переформатування” освітньої та медичної галузей під потреби країни-агресора.

– Саме за його координації більшість навчальних закладів і лікарень регіону були переобладнані під казарми окупаційних угруповань РФ. Відповідні “заходи” зрадник проводив спільно з гауляйтерами Сальдо і Балицьким, – йдеться у повідомленні.

Крім того, встановлено факти участі фігуранта у розграбуванні майна мешканців Мелітополя.

Спільно з Мурадом Саідовим, так званим наглядачем від Кадирова за регіоном, у квітні минулого року вони організували вивезення до Криму сільгосптехніки зі складів місцевого агрохолдингу.

На підставі зібраних доказів Табачнику додатково повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, у листопаді минулого року СБУ повідомила йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Згодом Служба безпеки наклала арешт на майно фігуранта на загальну суму понад $2 млн.

Джерело : СБУ

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