Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Закінчуються бойовики, а не снаряди: Череватий пояснив заяву Пригожина про “вихід із Бахмута”
Терміново
Усі дрони та ракети знищено: що відомо про атаку на Київ вночі 4 травня
З новин. Зеленський розповів, як дізнався про злив таємних документів Пентагону – WP
Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Співпрацює з ФСБ та соратником Кадирова: ексміністру освіти Табачнику повідомили про підозру

підозра, СБУ, Дмитро Табачник
Фото: СБУ

Слідчі Служби безпеки України викрили нові факти злочинної діяльності ексміністра освіти та науки Дмитра Табачника, який підозрюється у державній зраді.

Встановлено, що він перебуває на прямому “зв’язку” з кадровим співробітником 9-го управління Департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ Олегом Козловим.

– Після початку повномасштабного вторгнення зрадник координував з представником російської спецслужби свою підривну діяльність проти України. Він брав активну участь в організації псевдореферендумів в окупованих районах Херсонської та Запорізької областей, – повідомили в СБУ.

За даними слідства, Табачник безпосередньо виконував завдання Москви щодо “переформатування” освітньої та медичної галузей під потреби країни-агресора.

– Саме за його координації більшість навчальних закладів і лікарень регіону були переобладнані під казарми окупаційних угруповань РФ. Відповідні “заходи” зрадник проводив спільно з гауляйтерами Сальдо і Балицьким, – йдеться у повідомленні.

Крім того, встановлено факти участі фігуранта у розграбуванні майна мешканців Мелітополя.

Спільно з Мурадом Саідовим, так званим наглядачем від Кадирова за регіоном, у квітні минулого року вони організували вивезення до Криму сільгосптехніки зі складів місцевого агрохолдингу.

На підставі зібраних доказів Табачнику додатково повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);
  • ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, у листопаді минулого року СБУ повідомила йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Згодом Служба безпеки наклала арешт на майно фігуранта на загальну суму понад $2 млн.

Читайте також
Ексміністр освіти Табачник став “заступником” гауляйтера у Запорізькій області
Співпрацює з ФСБ та соратником Кадирова: ексміністру освіти Табачнику повідомили про підозру

Джерело: СБУ
Війна в Україні, Державна зрада, Міносвіти, Російська агресія, СБУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
З понеділка спецпредставник Китаю відвідає п’ять країн, серед них Україна та РФ
спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей
У Міноборони розповіли, що зараз відбувається у Бахмуті
ЗСУ
Контрнаступ ЗСУ: які плани зриву є в росіян
Запуск ракет типу Калібр із моря
США не проти надання Україні ракет Storm Shadow Британією – Блінкен
Ентоні Блінкен
Краще ніж ATACMS. Експерт розповів, що ефективність крилатої ракети Storm Shadow – 97%
Співпрацює з ФСБ та соратником Кадирова: ексміністру освіти Табачнику повідомили про підозру
Відео
Дрони, що рятують життя: як працює аеророзвідка поблизу Кремінної

Коригують українську артилерію та першими допомагають піхоті боротися з окупантами – це все про аеророзвідників, які 24/7 тримають у небі квадрокоптери – очі української армії. З допомогою цих технологічних пташок наші воїни не лише бачать рашистів і вдень, і вночі, а й знищують їх, скидаючи боєприпаси просто на голови окупантів.

Владислав Круглов
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (12.05.2023)
Співпрацює з ФСБ та соратником Кадирова: ексміністру освіти Табачнику повідомили про підозру
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (12.05.2023)
Співпрацює з ФСБ та соратником Кадирова: ексміністру освіти Табачнику повідомили про підозру
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (12.05.2023)
Співпрацює з ФСБ та соратником Кадирова: ексміністру освіти Табачнику повідомили про підозру
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (12.05.2023)
Співпрацює з ФСБ та соратником Кадирова: ексміністру освіти Табачнику повідомили про підозру
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь