Сили оборони уразили 9 артилерійських підрозділів РФ на вогневій позиції – Генштаб
Українські захисники напередодні завдали ударів по понад 30 районах скупчення російських окупантів.
Про результати роботи Сил оборони 12 травня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки РФ завдала авіація Сил оборони.
Крім того, було знищено дев’ять ворожих безпілотників різних типів.
Тим часом підрозділи ракетних військ та артилерії уразили:
- 11 пунктів управління,
- 19 районів зосередження живої сили,
- один склад боєприпасів,
- один склад паливно-мастильних матеріалів,
- дев’ять артилерійських підрозділів на вогневій позиції,
- один засіб протиповітряної оборони,
- дві важливих цілі ворога.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 443-тю добу.
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