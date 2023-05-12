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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Сили оборони уразили 9 артилерійських підрозділів РФ на вогневій позиції – Генштаб

Війна в Україні, бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники напередодні завдали ударів по понад 30 районах скупчення російських окупантів.

Про результати роботи Сил оборони 12 травня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки РФ завдала авіація Сил оборони.

Крім того, було знищено дев’ять ворожих безпілотників різних типів.

Тим часом підрозділи ракетних військ та артилерії уразили:

  • 11 пунктів управління,
  • 19 районів зосередження живої сили,
  • один склад боєприпасів,
  • один склад паливно-мастильних матеріалів,
  • дев’ять артилерійських підрозділів на вогневій позиції,
  • один засіб протиповітряної оборони,
  • дві важливих цілі ворога.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 443-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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Коригують українську артилерію та першими допомагають піхоті боротися з окупантами – це все про аеророзвідників, які 24/7 тримають у небі квадрокоптери – очі української армії. З допомогою цих технологічних пташок наші воїни не лише бачать рашистів і вдень, і вночі, а й знищують їх, скидаючи боєприпаси просто на голови окупантів.

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