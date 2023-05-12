Тепло, без заморозків: погода в Україні на вихідні
Вихідні в Україні 13-14 травня будуть теплими, без заморозків.
Стовпчики термометрів протягом дня показуватимуть +17-24°.
Лише 13 травня на Заході, крім Волинської та Рівненської областей, буде трохи свіжіше – +13-17°.
У Києві впродовж 13-14 травня максимальна температура повітря становитиме +20-22°.
Опади
13 травня місцями короткочасні дощі можливі на Заході, Півночі та в Центрі.
На Сході та Півдні – без опадів.
14 травня ймовірність дощів буде меншою.
Накрапати дощ може на Сході, а також у Вінницькій та Житомирській областях.
У столиці протягом вихідних опадів не передбачається.
Джерело: Наталка Діденко
Фото: Наталка Діденко
Коригують українську артилерію та першими допомагають піхоті боротися з окупантами – це все про аеророзвідників, які 24/7 тримають у небі квадрокоптери – очі української армії. З допомогою цих технологічних пташок наші воїни не лише бачать рашистів і вдень, і вночі, а й знищують їх, скидаючи боєприпаси просто на голови окупантів.Владислав Круглов