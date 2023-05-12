Тепло, без заморозків: погода в Україні на вихідні

Вихідні в Україні 13-14 травня будуть теплими, без заморозків.

Стовпчики термометрів протягом дня показуватимуть +17-24°.

Лише 13 травня на Заході, крім Волинської та Рівненської областей, буде трохи свіжіше – +13-17°.

У Києві впродовж 13-14 травня максимальна температура повітря становитиме +20-22°.

Опади

13 травня місцями короткочасні дощі можливі на Заході, Півночі та в Центрі.

На Сході та Півдні – без опадів.

14 травня ймовірність дощів буде меншою.

Накрапати дощ може на Сході, а також у Вінницькій та Житомирській областях.

У столиці протягом вихідних опадів не передбачається.

Джерело: Наталка Діденко

Фото: Наталка Діденко

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