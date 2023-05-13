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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

У Білому домі прокоментували заяву Зеленського щодо контрнаступу

У Білому домі прокоментували заяву Зеленського щодо контрнаступу
Фото: Getty Images

Рішення про те, коли українські військові підуть у контрнаступ, ухвалює верховний головнокомандувач країни, і США ставляться до цього з усією повагою.

Так прокоментував позицію президента Володимира Зеленського щодо термінів контрнаступу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

– Що стосується президента Зеленського та його коментарів, то я хочу сказати, що він є (верховним. – Ред.) головнокомандувачем, тож тільки він приймає рішення, чи він хоче та коли він хоче піти в наступ, а також, на якому напрямку, з якими підрозділами і як він збирається це зробити,- зауважив представник Білого дому.

Він зазначив, що це рішення залежить від українського керівництва, “і ми це поважаємо повною мірою”.

Водночас Кірбі наголосив, що США разом із партнерами зосереджені на забезпеченні України інструментами для ведення боротьби, а також тренуваннями для українських військових.

– Як я говорив раніше, ми надали переважну більшість тих видів можливостей, які, за словами українців, були потрібні їм для проведення наступальних операцій навесні, – продовжив представник Білого дому.

Кірбі повідомив, що найближчим часом в Україну буде направлено додатково боєприпаси, зокрема, для артилерії.

Нагадаємо, напередодні Зеленський заявив, що Україні потрібно більше часу для початку контрнаступу , оскільки ЗСУ ще чекають на обіцяну союзниками зброю.

Джерело: Укрінформ
Війна в Україні, Володимир Зеленський, Джон Кірбі, США
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