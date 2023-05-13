У нас був єдиний варіант, і це спрацювало: Залужний про початок вторгнення РФ

Першими діями після повномасштабного вторгнення Росії з боку головнокомандувача ЗСУ був контакт з усіма ділянками, де розпочалась атака росіян.

Про це генерал Валерій Залужний розповів в інтерв’ю спецпроєкту Дмитра Комарова Рік. За кадром. Генерал.

Журналіст запитав, якими були накази та дії Залужного після того, як почалось вторгнення.

– Я тебе розчарую, якщо ти чекаєш, що з великим пафосом віддавались величезні накази. Зрозумій нас, військових, тому що для нас війна і так йшла, – сказав він.

Головнокомандувач каже, що цей день йому запам’ятався двома цікавими моментами.

– Перший момент – те, що буквально, коли це все розпочалось, я обдзвонив кожного командувача, який відповідав за ту чи іншу ділянку. Або я йому казав, що почалося, а він мені – “я зрозумів”. Або командувач мені доповідав про те, що вже якісь дії розпочалися, що він виконує. Це було дуже коротко. А я казав – тримайся, ти знаєш що робити, – сказав Залужний.

Другий момент, який запам’ятався українському генералу, це телефонний дзвінок о 5 годині ранку 24 лютого 2022, від людини, яка Валерію Залужному “була не дуже приємна”.

– Дзвінок був з-за кордону і ця людина попросила у мене вибачення. І це я запам’ятав. Далі почалась звичайна командирська робота, звичайні командирські будні з безсонними ночами, – розповів головнокомандувач.

Валерій Залужний на уточнення щодо того, хто саме йому телефонував із вибаченнями, відмовився розкрити деталі, але сказав, що розповість про це після перемоги.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що українцям не варто зверхньо ставитись до збройних сил Російської Федерації та недооцінювати ворога.

– Не потрібно так досить поверхньо ставитися до діяльності збройних сил Російської Федерації. Все ж таки, вони завдали нам суттєвої шкоди та продовжують завдавати її. Щоденно гинуть наші люди. Але разом з тим, нам необхідно було аналізувати та передбачати їхні майбутній порядок дій і якимось чином готуватися до цього, – сказав він.

Валерій Залужний також додав, що порівнюючи Росію та Україну, є очевидним, що РФ має перевагу за ресурсами, за площею, за кількістю населення тощо. Саме тому було ухвалено українськими військами рішення, яке б дозволило послабити росіян на самому початку.

– Весь комплекс навчань, який ми проводили, комплекс задумів, який ми розглянули, наштовхнули нас на думку про те, що у нас є єдиний варіант, який може в даній ситуації спрацювати, і цей варіант полягав в тому, що ми мали в найкоротші терміни завдати противнику максимальних втрат, випустити з нього кров для того, щоб він відмовився від подальших дій на більшій території України. І це спрацювало. Ми вимушені були навіть за рахунок залишення певної частини території витягувати противника, відтягувати його тили, відтягувати його резерви й просто-напросто палити його, – сказав генерал.

Валерій Залужний також каже, що росіяни знищують все на своєму шляху, коли українські військові дотримуються протилежної тактики, саме тому, що росіяни загарбники.

– Вони йдуть, щоб знищити наші домівки, щоб вбити наших жінок, вбити дітей, зробити так, щоб ця земля ніколи не була родючою. Ось таку тактику вони використовують. Гірше за все, що я знаю, що у них є для цього можливості робити саме так. У нас дещо інша тактика і дещо інша стратегія. Витрачати купу боєприпасів для того, щоб зруйнувати свою ж власну інфраструктуру нам немає сенсу.

Ми рахуємо кожен снаряд, кожну міну і кожне людське життя, тому намагаємось діяти ось так. А вони діють як орда, – сказав головнокомандувач.

Раніше Валерій Залужний розповів, як у Збройних силах йшла підготовка до повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Фото: Головнокомандувач ЗСУ

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