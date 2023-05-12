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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Втрати можуть перевищувати 200 тис.: ЗМІ оприлюднили дані про загиблих на війні окупантів

Війна в Україні_втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Журналісти встановили імена 22 644 російських військових, які загинули на війні в Україні.

Такі дані за відкритими джерелами зібрали журналісти російської служби BBC спільно з виданням Медіазона та командою волонтерів.

Водночас аналітики зазначають, що загальні втрати армії Росії (тобто число тих, хто вибув зі строю через поранення чи смерть або зник безвісти) можуть становити щонайменше 203 300 осіб.

Майже половина (10 230 осіб) з тих людей, чию смерть вдалося точно підтвердити, загинули за останні п’ять місяців, з 1 грудня 2022 року.

Більш як половина (5 522) припадає на тих, хто до початку вторгнення не був пов’язаний з армією – добровольців, мобілізованих та ув’язнених.

– Найбільша кількість втрат за останні місяці припадає на загони, складені із засуджених. З грудня щонайменше 3 100 з них загинули під час спроби штурму Соледара і Бахмута, – повідомили  журналісти.

За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на ранок 12 травня 2023 року Росія втратила щонайменше 197 670 військових з початку повномасштабної війни в Україні.

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Війна в Україні, Російська агресія
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