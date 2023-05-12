Зеленський: Окупанти внутрішньо готові до поразки, подумки вони вже програли війну
Російські окупанти внутрішньо готові до поразки, подумки вони вже програли війну в Україні.
Про це у вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський.
– Ми повинні щодня тиснути на них так, щоб їхнє ж відчуття поразки перетворювалося на їхню втечу, їхні помилки, їхні втрати. Я дякую кожному й кожній, хто знищує ворога! Дякую всім, хто попри будь-які складнощі повертає Україні нашу землю! Готуємося додати вам, воїни, ще більше зброї, ще більше можливостей, щоб подолати агресора та відновити мир, – сказав глава держави.
Зеленський повідомив, що сьогодні було затверджено п’ять санкційних пакетів щодо країни-агресора Росії. Один із них стосується компанії Запоріжсталь.
– Ми не залишимо жодного зв’язку держави-терориста в Україні, який вона може використовувати проти нашої держави, економіки чи людей. Затверджено санкційні пакети, які продовжують наш курс на ізоляцію та блокування російської військової промисловості. Сотні фізичних та юридичних осіб держави-терориста й пов’язаних із Росією стають мішенню для глобальної ізоляції, – сказав президент.
Також глава держави подякував усім, хто допомагає Україні тиснути на Росію та блокувати її намагання обходити санкції.
– Впевнений, це має визначатися як один із найтяжчих злочинів проти міжнародного права та міжнародного миру – намагання обійти санкції, що запроваджені для обмеження ресурсів агресії, або сприяння в цих намаганнях, – додав Зеленський.
Коригують українську артилерію та першими допомагають піхоті боротися з окупантами – це все про аеророзвідників, які 24/7 тримають у небі квадрокоптери – очі української армії. З допомогою цих технологічних пташок наші воїни не лише бачать рашистів і вдень, і вночі, а й знищують їх, скидаючи боєприпаси просто на голови окупантів.Владислав Круглов