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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Зеленський: Окупанти внутрішньо готові до поразки, подумки вони вже програли війну

Зеленський: Окупанти внутрішньо готові до поразки, подумки вони вже програли війну
Фото: Офіс президента

Російські окупанти внутрішньо готові до поразки, подумки вони вже програли війну в Україні.

Про це у вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський.

– Ми повинні щодня тиснути на них так, щоб їхнє ж відчуття поразки перетворювалося на їхню втечу, їхні помилки, їхні втрати. Я дякую кожному й кожній, хто знищує ворога! Дякую всім, хто попри будь-які складнощі повертає Україні нашу землю! Готуємося додати вам, воїни, ще більше зброї, ще більше можливостей, щоб подолати агресора та відновити мир, – сказав глава держави.

Зеленський повідомив, що сьогодні було затверджено п’ять санкційних пакетів щодо країни-агресора Росії. Один із них стосується компанії Запоріжсталь.

– Ми не залишимо жодного зв’язку держави-терориста в Україні, який вона може використовувати проти нашої держави, економіки чи людей. Затверджено санкційні пакети, які продовжують наш курс на ізоляцію та блокування російської військової промисловості. Сотні фізичних та юридичних осіб держави-терориста й пов’язаних із Росією стають мішенню для глобальної ізоляції, – сказав президент.

Також глава держави подякував усім, хто допомагає Україні тиснути на Росію та блокувати її намагання обходити санкції.

– Впевнений, це має визначатися як один із найтяжчих злочинів проти міжнародного права та міжнародного миру – намагання обійти санкції, що запроваджені для обмеження ресурсів агресії, або сприяння в цих намаганнях, – додав Зеленський.

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Війна в Україні, Володимир Зеленський, Російська агресія
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