Тетяна Забожко, редакторка стрічки
ЗСУ за добу знищили 750 окупантів – Генштаб
Українські військові за добу знищили орієнтовно 750 російських окупантів.
Станом на 443-тю добу повномасштабної війни в армії РФ стало менше на 197 670 солдатів.
Втрати РФ на 12 травня 2023
- особового складу ‒ близько 197 670 (+750),
- танків ‒ 3 745 (+5),
- бойових броньованих машин ‒ 7 295 (+8),
- артилерійських систем – 3 068 (+15),
- реактивних систем залпового вогню – 559 (+2),
- засобів протиповітряної оборони ‒ 312 (+2),
- літаків – 308,
- гелікоптерів – 294,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 636 (+9),
- крилатих ракет ‒ 970,
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 996 (+12),
- спеціальної техніки ‒ 393 (+2).
Фото: ТРО Медіа
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