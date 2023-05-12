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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

ЗСУ за добу знищили 750 окупантів – Генштаб

Бої на фронті

Українські військові за добу знищили орієнтовно 750 російських окупантів.

Станом на 443-тю добу повномасштабної війни в армії РФ стало менше на 197 670 солдатів.

Втрати РФ на 12 травня 2023

  • особового складу ‒ близько 197 670 (+750),
  • танків ‒ 3 745 (+5),
  • бойових броньованих машин ‒ 7 295 (+8),
  • артилерійських систем – 3 068 (+15),
  • реактивних систем залпового вогню – 559 (+2),
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 312 (+2),
  • літаків – 308,
  • гелікоптерів – 294,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 636 (+9),
  • крилатих ракет ‒ 970,
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 996 (+12),
  • спеціальної техніки ‒ 393 (+2).

Фото: ТРО Медіа

Війна в Україні
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Коригують українську артилерію та першими допомагають піхоті боротися з окупантами – це все про аеророзвідників, які 24/7 тримають у небі квадрокоптери – очі української армії. З допомогою цих технологічних пташок наші воїни не лише бачать рашистів і вдень, і вночі, а й знищують їх, скидаючи боєприпаси просто на голови окупантів.

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