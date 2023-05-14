Близько півсотні загиблих: поблизу Маріуполя “прилетіло” в казарму окупантів

Увечері 13 травня у селі Республіка поблизу Маріуполя Донецької області у будівлі клубу пролунав вибух. Там облаштували свою “казарму” російські військові.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

– Близько 50 “хороших русских” стали поруч з Кобзоном на парад крейсеру Москва, – написав він.

Він зауважив, що раніше з’явилася інформація про “задимлення” у селі Республіка, куди їхали два десятки машин швидкої допомоги та де спостерігався активний рух російських військових.

Пізніше інформація про “приліт” у приміщення сільського клубу, де розмістилася велика кількість окупантів, підтвердилася.

Петро Андрющенко додав, що колаборанти скаржаться, що влучання в імпровізовану казарму сталося через те, що “навели місцеві”.

– Просто Маріуполь та район – це Україна. Та окупантам тут сильно не раді, – каже він.

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