Гучно у Херсоні: у місті пролунали вибухи

Пізно ввечері у Херсоні пролунали вибухи.

Про це пишуть ЗМІ. Офіційної інформації наразі немає.

Даних про постраждалих та руйнування наразі немає.

Нагадаємо, що Росія завдає ударів по Херсону щодня. Так, 12 травня ворожа артилерія завдала удару по Херсону – “прилетіло” у багатоповерхівку в Корабельному районі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 444-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Де зараз повітряна тривога – дивіться в онлайн-карті повітряних тривог в Україні.

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