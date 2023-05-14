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Перші кроки будуть незабаром: Зеленський про початок контрнаступу

Володимир Зеленський
Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський не відповів на запитання щодо часу початку контрнаступу, зазначивши, що “перші кроки будуть незабаром”.

– Ми дуже серйозно готуємось. Я знаю, що всі мотивовані. І не тільки ті, хто знає цей задум, а наш народ. Але, на жаль, я не можу відповісти на ваше запитання (про терміни – Ред.), але ви точно це побачите, а Росія це точно відчує, – сказав він під час зустрічі з представниками італійських ЗМІ.

Крім того, він додав, що Україна готується і контрнаступ буде.

– Ми віримо у перемогу і виримо, що перші важливі кроки будуть незабаром, – сказав він.

Разом з тим президент підкреслив, що його відвертість у питанні про конкретне місце і початок контрнаступу не буде допомагати Україні, а навпаки — заважатиме.

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