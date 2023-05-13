РФ намагалась Кинджалом знищити ЗРК Patriot в Україні, вважають у США – СNN

У США вважають, що Росія намагалася знищити в Україні американський ЗРК Patriot за допомогою ракети Х-47 Кинджал, яку збили над Києвом 4 травня.

Про це пише CNN з посиланням на двох американських чиновників.

За словами одного із них, українська ППО випустила кілька ракет із Patriot під різними кутами, щоб перехопити російську ракету.

Вони вважають, що росіяни перехопили сигнали із ЗРК Patriot та спробували знищити його.

Видання наголошує, що система Patriot має потужний радар для виявлення вхідних цілей на великій відстані. Водночас радіолокаційне випромінювання, необхідне для виявлення загроз, “також дозволяє ворогу виявити батарею Patriot і з’ясувати її місце розташування”.

– За словами офіційних осіб, існують способи певною мірою маскувати ці сигнали, але російські військові, очевидно, змогли визначити приблизне місце розташування Patriot, – пише автор публікації.

6 травня командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив, що під час нічної атаки 4 травня українські захисники із ЗРК Patriot знищили ракету Кинджал.

Джерело : CNN

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.