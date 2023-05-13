”Туман” від пожеж та спалені багатоповерхівки: як зараз виглядає Бахмут

Бахмут Донецької області весь у “тумані” від пожеж та димових снарядів, які використовує ворог у відчайдушних спробах прорвати оборону ЗСУ.

Воїни мотопіхотного батальйону 24 ОМБр імені короля Данила, які обороняють Бахмут, показали ексклюзивні кадри палаючого міста. – Після короткої тактичної паузи противник знову розпочав активні штурмові дії житлових кварталів. Вогонь артилерії, ракетні та авіаудари не вщухають ні на хвилину. Кожний метр міста зараз під артобстрілом,‎ — говорить командир підрозділу Принц.

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