Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
”Туман” від пожеж та спалені багатоповерхівки: як зараз виглядає Бахмут
Бахмут Донецької області весь у “тумані” від пожеж та димових снарядів, які використовує ворог у відчайдушних спробах прорвати оборону ЗСУ.
Воїни мотопіхотного батальйону 24 ОМБр імені короля Данила, які обороняють Бахмут, показали ексклюзивні кадри палаючого міста.
– Після короткої тактичної паузи противник знову розпочав активні штурмові дії житлових кварталів. Вогонь артилерії, ракетні та авіаудари не вщухають ні на хвилину. Кожний метр міста зараз під артобстрілом, — говорить командир підрозділу Принц.
У повідомленні зазначається, що військові продовжують тримати оборону Бахмуту.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що українські війська просуваються вперед на деяких ділянках фронту на Бахмутському напрямку.
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