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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

”Туман” від пожеж та спалені багатоповерхівки: як зараз виглядає Бахмут

“Туман” від пожеж та спалені багатоповерхівки: як зараз виглядає Бахмут
Бахмут Донецької області весь у “тумані” від пожеж та димових снарядів, які використовує ворог у відчайдушних спробах прорвати оборону ЗСУ.

Воїни мотопіхотного батальйону 24 ОМБр імені короля Данила, які обороняють Бахмут, показали ексклюзивні кадри палаючого міста.

– Після короткої тактичної паузи противник знову розпочав активні штурмові дії житлових кварталів. Вогонь артилерії, ракетні та авіаудари не вщухають ні на хвилину. Кожний метр міста зараз під артобстрілом,‎ — говорить командир підрозділу Принц.

“Туман” від пожеж та спалені багатоповерхівки: як зараз виглядає Бахмут
“Туман” від пожеж та спалені багатоповерхівки: як зараз виглядає Бахмут
“Туман” від пожеж та спалені багатоповерхівки: як зараз виглядає Бахмут
“Туман” від пожеж та спалені багатоповерхівки: як зараз виглядає Бахмут
“Туман” від пожеж та спалені багатоповерхівки: як зараз виглядає Бахмут
“Туман” від пожеж та спалені багатоповерхівки: як зараз виглядає Бахмут

У повідомленні зазначається, що військові продовжують тримати оборону Бахмуту.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що українські війська просуваються вперед на деяких ділянках фронту на Бахмутському напрямку.

Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Бахмут, Війна в Україні, Російська агресія
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