Ілля Нежигай, редактор стрічки
У Києві після вибуху спалахнула пожежа на території Олександрівської лікарні
У центрі Києва прогримів вибух на території Олександрівської лікарні.
Як пишуть місцеві Telegram-канали, вибух стався у Печерському районі столиці.
За попередньою інформацією, вибухнула машина швидкої допомоги, після чого почалась пожежа.
Інформація про постраждалих наразі відсутня.
Офіційних коментарів з боку влади чи правоохоронців наразі не надходило.
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