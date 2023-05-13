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Ілля Нежигай, редактор стрічки

У Києві після вибуху спалахнула пожежа на території Олександрівської лікарні

У Києві після вибуху спалахнула пожежа на території Олександрівської лікарні
Фото: Depositphotos

У центрі Києва прогримів вибух на території Олександрівської лікарні.

Як пишуть місцеві Telegram-канали, вибух стався у Печерському районі столиці.

За попередньою інформацією, вибухнула машина швидкої допомоги, після чого почалась пожежа.

Інформація про постраждалих наразі відсутня.

Офіційних коментарів з боку влади чи правоохоронців наразі не надходило.

Вибух, Київ
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