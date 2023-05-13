Залужний відповів, що означає для України перемога

Для перемоги Україні треба подолати довгий і складний шлях, але зараз все тримається на плечах простих людей.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний в інтерв’ю спецпроєкту Дмитра Комарова Рік. За кадром. Генерал.

– Я бачу що необхідно зробити для перемоги, але знаю точно, що до перемоги ще дуже великий і складний шлях. Я сподіваюсь, що Бог буде на нашому боці і перемога обов’язково буде за нами. Станом сьогодні, те що відбувається і те, що ми тримаємось – це українські люди. Це український солдат та сержант, український офіцер, які щодня гинуть, калічаться, але тримають свої позиції, – сказав генерал.

Головнокомандувач каже, що український народ був поставлений у такі умови, коли окупанти прийшли вбивати його українські родини та нищити будинки.

– І ці люди (українці, – Ред.) переповнені ідеї захисту своїх близьких, своєї землі – пішли на захист. Ми втратили дуже багато людей в цей момент, кадрових командирів. Бо війну починають кадрові військові, завершують вчителі, інженери, бухгалтери. Це те що зараз відбувається, – додав Залужний.

Український головнокомандувач додав, що основою перемоги стане не лише героїзм народу України, а й використання передових технологій та ефективної техніки.

– Але поки що все тримається на плечах простих людей. Всі перемоги, які були вони були здобуті життями наших українців, які поклали своє життя звільнивши Херсон, звільняючи Чернігівщину, Сумщину і Київ та Київщину, – наголосив він.

Валерій Залужний додав, що у порівнянні з Україною, в Росії людське життя не є цінністю.

– Втрати в Афганістані поставили на коліна Радянський Союз. Зараз цифра втрат Росії набагато більша і вони не зупиняються. Висновок тільки один – найдешевше, що є цій країні – це людське життя. У нас навпаки – це саме дороге, – сказав генерал.

Водночас, за словами головнокомандувача, перемогою для України є не лише звільнення усієї окупованої території.

– Вся територія має бути звільна. Але цього замало. Україна як держава має зробити усе, щоб все що відбулась і розпочалось 24 лютого ніколи не повторилось. Це має бути відбудована така військова інституція, яка ніколи не дасть можливість росіянам повторити все, – сказав він.

За його словами, перемогою для України будуть також й “потужні, надсучасні боєздатні Збройні сили”. Залужний додав, що історія знає держави, як, наприклад, Ізраїль, які демонструють іншим, що їх краще не чіпати.

– Держава Україна має стати саме такою державою, – сказав він.

Головнокомандувач запевнив, що українське командування знає, що потрібно для звільнення Криму, Донеччини, Луганщини від російських окупантів, але для цього потрібно зробити великий обсяг роботи.

Журналіст уточнив у генерала, чи поверне Україна Крим, а також Донецьку та Луганську області, на що почув відповідь: “Звісно, обов’язково!”.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.